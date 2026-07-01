Modi Cabinet Reshuffle : १२ मंत्र्यांना हटवले होते; मोदी सरकारचा शेवटचा मंत्रिमंडळ फेरबदल कधी झाला होता? आता दिग्गजांची गच्छंती?

नवी दिल्ली : केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये लवकरच मोठा मंत्रिमंडळ फेरबदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून वगळले जाऊ शकते, तर काहींच्या खात्यांमध्ये बदल होण्याची चर्चा आहे. अशा पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारमधील शेवटच्या मोठ्या मंत्रिमंडळ फेरबदलाची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात ७ जुलै २०२१ रोजी झालेला विस्तार आणि फेरबदल हा २०१९ नंतरचा सर्वात मोठा बदल ठरला होता..२०२१ मधील फेरबदलात मोठे निर्णयजुलै २०२१ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ फेरबदलात १२ मंत्र्यांना पदावरून दूर करण्यात आले होते. त्याचवेळी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या उपस्थितीत ४३ नव्या मंत्र्यांनी शपथ घेतली होती. या विस्तारानंतर पंतप्रधानांसह मंत्र्यांची संख्या घटनात्मक मर्यादेपेक्षा किंचित कमी म्हणजे सुमारे ७७ ते ७८ इतकी झाली होती.या फेरबदलात तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन, माहिती तंत्रज्ञान आणि कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद, पर्यावरण तसेच माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांच्यासह अनेक वरिष्ठ मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला होता. याशिवाय सदानंद गौडा, संतोष गंगवार, थावरचंद गेहलोत आणि बाबुल सुप्रियो यांच्यासह इतर काही मंत्र्यांचाही समावेश होता..४३ नव्या मंत्र्यांचा समावेशराष्ट्रपती भवनातील दरबार हॉलमध्ये झालेल्या शपथविधी सोहळ्यात १५ कॅबिनेट मंत्री आणि २८ राज्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली होती. युवकांना संधी देणे, विविध सामाजिक घटकांचे तसेच विविध राज्यांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे हा या विस्तारामागील उद्देश असल्याचे मानले गेले..मोदींच्या मंत्रिमंडळात कोण इन, कोण आउट? संभाव्य यादी समोर; महाराष्ट्रातूनही 'हे' नाव चर्चेत, धर्मेंद्र प्रधानांचं खातं कुणाला?.आसामचे माजी मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे आणि राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना कॅबिनेट मंत्रीपद देण्यात आले होते. त्याचबरोबर वीरेंद्र कुमार, अश्विनी वैष्णव, आरसीपी सिंह, पशुपती कुमार पारस आणि भूपेंद्र यादव यांनाही कॅबिनेट मंत्रिपदाची जबाबदारी मिळाली होती. किरेन रिजिजू, आर. के. सिंग, हरदीप सिंग पुरी, मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, जी. किशन रेड्डी आणि अनुराग ठाकूर यांना पदोन्नती देण्यात आली. धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाची, तर हरदीप सिंग पुरी यांच्याकडे पेट्रोलियम मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती..उत्तर प्रदेशवर विशेष भरपुढील उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन त्या राज्यातील सात नेत्यांना राज्यमंत्री म्हणून संधी देण्यात आली होती. पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, भानू प्रताप सिंग वर्मा, कौशल किशोर, एस.पी.एस. बघेल, अजय कुमार आणि बी.एल. वर्मा यांचा त्यात समावेश होता. त्या काळातील फेरबदल हा केवळ सरकारची प्रतिमा सुधारण्यापुरता मर्यादित नसून आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक आणि सामाजिक संतुलन साधण्याचाही प्रयत्न मानला गेला होता..आता कोणाच्या खात्यावर गंडांतर?मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या मध्यावर पुन्हा एकदा मोठ्या फेरबदलाची चर्चा रंगली आहे. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी किंवा त्याच्या आसपास हा बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मंत्र्यांची कामगिरी, विविध वाद, प्रादेशिक व सामाजिक संतुलन, नव्या चेहऱ्यांना संधी आणि २०२९ च्या निवडणुकीची तयारी या निकषांवर हा फेरबदल होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. भाजप संघटनेतही बदलांची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे..संभाव्य बदलांमध्ये शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे नाव सर्वाधिक चर्चेत आहे. नीट पेपरफुटी, सीबीएसई डिजिटल मार्किंगमधील अनियमितता आणि शिक्षण क्षेत्रातील इतर वादांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे खाते बदलले जाऊ शकते किंवा त्यांना मंत्रिमंडळातून वगळले जाऊ शकते, अशी अटकळ व्यक्त होत आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्याबाबतही इंधन दरवाढ, महागाई आणि दीर्घ कार्यकाळाच्या पार्श्वभूमीवर खाते बदलण्याची चर्चा आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याबाबतही अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी आणि महागाईवरील टीकेमुळे त्यांना अन्य खाते देण्याची किंवा मंत्रिमंडळातून वगळण्याची शक्यता काही वृत्तांमध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे.एकूणच, २०२१ प्रमाणेच यावेळीही मोठ्या प्रमाणावर बदल होण्याची चर्चा असली तरी फेरबदलाची नेमकी तारीख किंवा त्याचे स्वरूप अद्याप निश्चित झालेले नाही. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि राष्ट्रपती यांच्यात झालेल्या बैठकींमुळे या चर्चांना अधिक बळ मिळत आहे..Narendra Modi Man Ki Baat : लग्नात काढला अख्ख्या गावाचा विमा, नांदेडच्या 'या' कुटुंबाचे पंतप्रधान मोदींनी 'मन की बात'मध्ये केले कौतुक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.