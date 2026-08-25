देश

Modi Cabinet Reshuffle : मोदींच्या मंत्रिमंडळात मोठा फेरबदल? महाराष्ट्राला मिळू शकते नवे मंत्रिपद; 'या' मंत्र्यांना डच्चू?

Union Cabinet Expansion : नितीन नवीन यांनी नवी टीम जाहीर केल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळातही आगामी काही महिन्यांत फेरबदलाची शक्यता आहे.‘जेन झी’ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळात तरुण चेहऱ्यांना अधिक संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
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modi cabinet reshuffle union cabinet expansion-young ministers vacant posts bjp upcoming elections ymk86

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्याकडून आपल्या नव्या टीमची घोषणा करण्यात आली आहे.आता केंद्रीय मंत्रिमंडळातही पुढील काही महिन्यांत मोठा फेरबदल होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दिल्लीमध्ये नुकत्याच झालेल्या ‘जेन झी’ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींच्या मंत्रिमंडळात तरुणांना अधिक संधी मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

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