Modi Cabinet Reshuffle : मोदींच्या मंत्रिमंडळात मोठा फेरबदल? महाराष्ट्राला मिळू शकते नवे मंत्रिपद; 'या' मंत्र्यांना डच्चू?

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्याकडून आपल्या नव्या टीमची घोषणा करण्यात आली आहे.आता केंद्रीय मंत्रिमंडळातही पुढील काही महिन्यांत मोठा फेरबदल होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दिल्लीमध्ये नुकत्याच झालेल्या ‘जेन झी’ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींच्या मंत्रिमंडळात तरुणांना अधिक संधी मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्रीय मंत्रिमंडळात सध्या ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे किमान १२ कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आहेत. यात ८१ वर्षीय जीतन राम मांझी हे सर्वाधिक वयाचे कॅबिनेट मंत्री आहेत, तर ३८ वर्षीय के. राम मोहन नायडू हे सर्वात तरुण कॅबिनेट मंत्री आहेत..मोदी सरकारमध्ये लवकरच मोठा फेरबदल, धर्मेंद्र प्रधान यांची पुन्हा मंत्रिमंडळात एंट्री? कोणत्या मंत्र्याला मिळणार डच्चू?.मोदी ३.० सरकारची सुरुवात झाली तेव्हा मंत्रिमंडळातील ६५ टक्क्यांहून अधिक मंत्र्यांचे वय ५१ ते ७० वर्षांच्या दरम्यान होते. ३१ ते ५० वर्षे वयोगटातील मंत्र्यांचे प्रमाण सुमारे २४ टक्के होते. अलीकडेच तीन मंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे. यात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान (नीट पेपर लीक प्रकरणातील जबाबदारीमुळे), अल्पसंख्याक व्यवहार राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन आणि रेल्वे राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू यांचा समावेश आहे..त्यामुळे सध्या मंत्रिपरिषदेत २९ कॅबिनेट मंत्री, पाच राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि ३४ राज्यमंत्री आहेत. पंतप्रधानांचा समावेश केल्यास एकूण ६९ सदस्य आहेत. संविधानाच्या कलम ७५(१A)नुसार केंद्रातील मंत्रिपरिषदेत जास्तीत जास्त ८१ सदस्य असू शकतात. त्यामुळे सध्या १२ जागा रिक्त आहेत. फेरबदलादरम्यान काही विद्यमान मंत्र्यांना पदावरून हटवले जाऊ शकते आणि नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे..Cabinet Reshuffle: ते दोन केंद्रीय मंत्री कोण? भाजप कार्यालयात पोहोचताच राजीनाम्याच्या चर्चांना उधाण.कोणाची होऊ शकते हकालपट्टी?काही विद्यमान मंत्र्यांना अलीकडेच भाजपच्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. हर्ष मल्होत्रा यांची दिल्ली भाजप अध्यक्षपदी आणि पंकज चौधरी यांची उत्तर प्रदेश भाजप अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली आहे. याशिवाय केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे मंत्रीपदासोबत भाजपच्या कोषाध्यक्षपदाचीही जबाबदारी आहे. अशा मंत्र्यांना पक्षीय कामकाजासाठी जागा सोडावी लागू शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे..सुत्रांनुसार, फेरबदल २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीसह उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात आदी राज्यांच्या आगामी विधानसभा निवडणुकांचा विचार करून होऊ शकतो. वय, नवीन मित्रपक्ष आणि तरुण चेहऱ्यांना संधी देण्यावर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदी राज्यांतूनही प्रतिनिधित्व वाढवले जाऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.