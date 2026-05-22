Narendra Modi: मोदी सरकारमधील कोणत्या मंत्र्याने सर्वात वाईट कामगिरी केली? ५ मंत्र्यांची यादी तयार; खुद्द पंतप्रधानांनीच घेतली बैठक

पाच देशांच्या यशस्वी दौऱ्यावरून परतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीने दिल्लीत मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक घेतली. गुरुवारी २१ मे रोजी झालेल्या या दीर्घ बैठकीत मंत्रालयांच्या कामगिरीचे सखोल मूल्यांकन करण्यात आले. एनडीए-३ सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी झालेल्या या मध्यावधी आढाव्यामुळे मोठ्या मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चांना वेग आला आहे..कामगिरी मूल्यांकनाचे निकष आणि सादरीकरणकॅबिनेट सचिव राजीव गौबा आणि नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी बैठकीत मंत्रालयांच्या कामकाजाचे सविस्तर सादरीकरण केले. ही सुमारे चार तास चाललेली बैठक सामान्य चर्चेपलीकडे गेली. मंत्रालयांची कामगिरी दोन मुख्य आधारांवर तपासण्यात आली. पहिला निकष होता सरकारी फायलींची वेगवान विल्हेवाट, तर दुसरा निकष होता जनतेच्या तक्रारींचे त्वरित निवारण.या निकषांच्या आधारे 'टॉप ५' आणि 'बॉटम ५' अशा दोन याद्या तयार करण्यात आल्या. ज्या मंत्रालयांनी अपेक्षित कामगिरी केली नाही, त्यांची यादी स्पष्टपणे समोर आली. या यादीमुळे अनेक मंत्री चिंतेत पडले आहेत. जरी खराब कामगिरी करणाऱ्या मंत्र्यांची नावे अद्याप जाहीर झालेली नसली तरी, त्यांना पंतप्रधानांचा स्पष्ट इशारा मिळाला आहे..खराब कामगिरी करणाऱ्या मंत्र्यांना कडक निर्देशबैठकीत पंतप्रधान मोदींनी 'बॉटम ५' मंत्रालयांना थेट संदेश दिला. त्यांनी कनिष्ठ मंत्र्यांना तात्काळ कार्यपद्धती सुधारण्याचे निर्देश दिले. फायलींवर निर्णय जलद घेणे, उत्पादकता वाढवणे आणि लाल फितीचा कारभार पूर्णपणे संपवणे या मुद्द्यांवर त्यांनी विशेष भर दिला. जनतेच्या समस्या सोडवण्यात मंत्रालये अधिक तत्पर राहावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली..Narendra Modi convoy: मोदींच्या ताफ्यात फक्त २ गाड्या! इंधन बचतीसाठी PM मोदींची मोठी कृती; व्हिडिओ देशभर व्हायरल.दोन वर्षपूर्तीपूर्वी वाढलेल्या राजकीय हालचालीएनडीए-३ सरकारला ९ जून २०२६ रोजी दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने सर्व केंद्रीय मंत्र्यांना दिल्लीतच थांबण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. बैठकीतील कामगिरी मूल्यांकनाच्या पद्धतीवरून लवकरच मोठा मंत्रिमंडळ फेरबदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अपेक्षेनुसार कामगिरी न करणाऱ्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळाबाहेर पाठवले जाऊ शकते किंवा त्यांचे खाते बदलले जाऊ शकते. त्याचवेळी, चांगली कामगिरी करणाऱ्या तरुण नेत्यांना महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या दिल्या जाण्याची शक्यता आहे..विभागांनी सादर केले कामाचे चित्रबैठकीत कृषी, कामगार, रस्ते वाहतूक, कॉर्पोरेट व्यवहार, परराष्ट्र व्यवहार, वाणिज्य आणि ऊर्जा आदी अनेक प्रमुख मंत्रालयांनी गेल्या दोन वर्षांतील आपल्या कामगिरीचा तपशील मांडला. पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले की, सरकारचे काम लोकांच्या जीवनात अनावश्यक हस्तक्षेप करणे नव्हे, तर आवश्यकतेप्रमाणे त्यांना मदत करणे हे आहे..'विकसित भारत २०४७' साठी जीवनसुलभता महत्त्वाचीपंतप्रधानांनी 'जीवनसुलभता' या संकल्पनेवर विशेष भर दिला. प्रत्येक सुधारणा आणि उपक्रमाचा अंतिम उद्देश सामान्य माणसाचे जीवन सोपे आणि सुलभ करणे हाच असावा, असे त्यांनी सांगितले. 'विकसित भारत २०४७' ही केवळ घोषणा नसून, राष्ट्राप्रती सरकारची दृढ वचनबद्धता आहे, अशी आठवण त्यांनी मंत्र्यांना करून दिली..Narendra Modi: जर युद्ध संपलं नाहीतर सर्व गमावून बसू; ऊर्जा संकटावर नरेंद्र मोदींची जगाला इशारा, जागतिक परिस्थितीवर चिंता व्यक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.