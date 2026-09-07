मोदी सरकार देणार स्वस्त भाड्याची घरं; शहरात राहणाऱ्यांसाठी मोठी योजना

शहरात स्वतःचं घर घेण्याचं स्वप्न आता अनेकांसाठी महागडं झालं आहे. घरांच्या किमती वाढत असल्याने सामान्य माणसाला घर घेणं कठीण होत चाललंय. त्यामुळे अनेक नोकरदार आणि कामासाठी शहरात आलेले लोक भाड्याच्या घराचा पर्याय निवडतात. पण शहरात परवडणारं आणि चांगलं घर मिळणं हीदेखील मोठी कसरत असते. अशा लोकांसाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी २.० अंतर्गत एक महत्त्वाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या योजनेतील अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग म्हणजेच ARH व्यवस्थेमुळे पात्र लोकांना शहरांमध्ये कमी दरात भाड्याची घरे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. .ज्यांना स्वतःचं घर विकत घ्यायचं नाही किंवा सध्या घर घेण्याची आर्थिक परिस्थिती नाही, अशा शहरी नागरिकांसाठी ही व्यवस्था उपयोगी ठरू शकते. यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि कमी उत्पन्न गटातील लोकांचा समावेश होतो. शहरात कामासाठी आलेले स्थलांतरित, बेघर किंवा गरजू नागरिक, कारखान्यातील कामगार, बांधकाम मजूर, काम करणाऱ्या महिला, फेरीवाले, रिक्षाचालक आणि छोट्या सेवा देणाऱ्या व्यक्तींनाही याचा फायदा मिळू शकतो. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठीही भाड्याच्या घरांची तरतूद करण्याचा उद्देश आहे..Mumbai News: यूपी-बिहार आणि अन्य शहरातून येणाऱ्यांसाठी खुशखबर! मुंबईत परवडणारी घरे मिळणार; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय.फक्त स्वस्त घर देऊन सरकार थांबणार नाहीये. अशा निवासी परिसरांमध्ये पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन, स्वच्छता आणि अंतर्गत रस्त्यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा भर आहे. याशिवाय गरजेनुसार सामुदायिक केंद्र, आरोग्य सुविधा आणि लहान मुलांसाठी क्रेचची सोयही केली जाऊ शकते. परिसरात छोट्या दुकानांसारख्या व्यावसायिक सुविधा उभारण्याचीही तरतूद आहे. त्यामुळे रोजच्या वस्तूंसाठी रहिवाशांना लांब जावं लागू नये, हा त्यामागचा उद्देश आहे..Missing Link : मिसिंग लिंकवर खड्डेच खड्डे, पहिल्या पावसानेच कामाची पोलखोल; प्रशासनाकडून पॅचवर्क, VIDEO VIRAL.ARH व्यवस्था मुख्यतः दोन मॉडेलवर राबवली जाणार आहे. पहिल्या पद्धतीत सरकारने आधीच बांधलेली पण सध्या रिकामी असलेली घरे वापरली जातील. ही घरे सार्वजनिक संस्था किंवा PPP मॉडेलच्या माध्यमातून भाड्याने उपलब्ध करून दिली जाऊ शकतात. दुसऱ्या मॉडेलमध्ये सरकारी किंवा खासगी संस्था गरजू नागरिकांसाठी नवीन भाड्याची घरे बांधतील. त्यांची देखभाल आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारीही संबंधित संस्थांकडे असेल. म्हणजेच, शहरात कामासाठी आलेल्या आणि स्वतःचं घर घेणं सध्या शक्य नसलेल्या लोकांसाठी परवडणाऱ्या भाड्याच्या घराचा पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून केला जातो आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.