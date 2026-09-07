देश

मोदी सरकार देणार स्वस्त भाड्याची घरं; शहरात राहणाऱ्यांसाठी मोठी योजना

Affordable Rental Housing Scheme : या योजनेतील अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग म्हणजेच ARH व्यवस्थेमुळे पात्र लोकांना शहरांमध्ये कमी दरात भाड्याची घरे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
Affordable Rental Housing Scheme

Affordable Rental Housing Scheme

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

शहरात स्वतःचं घर घेण्याचं स्वप्न आता अनेकांसाठी महागडं झालं आहे. घरांच्या किमती वाढत असल्याने सामान्य माणसाला घर घेणं कठीण होत चाललंय. त्यामुळे अनेक नोकरदार आणि कामासाठी शहरात आलेले लोक भाड्याच्या घराचा पर्याय निवडतात. पण शहरात परवडणारं आणि चांगलं घर मिळणं हीदेखील मोठी कसरत असते.

अशा लोकांसाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी २.० अंतर्गत एक महत्त्वाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या योजनेतील अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग म्हणजेच ARH व्यवस्थेमुळे पात्र लोकांना शहरांमध्ये कमी दरात भाड्याची घरे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

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