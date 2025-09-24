Diwali Bonus: मोदी सरकारकडून सर्वात मोठी भेट! कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा दिवाळी बोनस जाहीर, पण कुणाला? जाणून घ्या...

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिवाळी आणि छठपूजेच्या आधी रेल्वे कर्मचाऱ्यांना एक मोठी भेट दिली आहे. बुधवार २४ सप्टेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १०.९१ लाखांहून अधिक रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा बोनस जाहीर करण्यात आला. यासाठी केंद्र सरकारने १,८६५.६८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. दिवाळीपूर्वी रेल्वे कर्मचाऱ्यांना हा बोनस देण्यात येईल असे सरकारने म्हटले आहे. .हे पैसे रेल्वे कर्मचाऱ्यांना जसे की ट्रॅक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रॅक मॅनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवायझर, तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ मदतनीस, पॉइंटमेन, रेल्वे मंत्रालयाचे कर्मचारी आणि इतर गट कर्मचाऱ्यांना दिले जातील. मोदी मंत्रिमंडळाने बिहारमधील बख्तियारपूर -राजगीर- तिलैया रेल्वे मार्गाच्या दुपदरीकरणाला ₹२,१९२ कोटी खर्चाच्या मंजुरी दिली आहे. .SL Bhyarappa: प्रसिद्ध लेखक एस. एल. भैरप्पा यांचं निधन, ९४व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास.केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, आतापर्यंत ही एकच मार्गिका होती. ज्यामुळे त्याची क्षमता मर्यादित होती. दुपदरीकरणामुळे त्याची क्षमता वाढेल. रेल्वे मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ही मार्गिका १०४ किलोमीटर लांबीची असेल. जी बिहारच्या चार जिल्ह्यांना व्यापेल. यामुळे राजगीर (शांती स्तूप), नालंदा, पावपुरी इत्यादी प्रमुख स्थळांसाठी रेल्वे सेवा सुधारेल. ज्यामुळे देशभरातील पर्यटक आकर्षित होतील. यामुळे गया आणि नवादा जिल्ह्यांशी कनेक्टिव्हिटी देखील वाढेल..बिहारमधील राष्ट्रीय महामार्ग-१३९डब्ल्यू च्या साहिबगंज-अरेराज-बेतिया विभागावर हायब्रिड अॅन्युइटी टर्नच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची एकूण लांबी ७८.९४२ किलोमीटर असेल आणि त्याची किंमत ₹३,८२२.३१ कोटी असेल. जहाजबांधणी, सागरी वित्तपुरवठा आणि देशांतर्गत क्षमतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ₹६९,७२५ कोटींचे पॅकेज मंजूर करण्यात आले आहे. .Ayushman Bharat PMJAY: आयुष्मान भारतला ७ वर्षे पूर्ण; UPमध्ये सर्वाधिक लाभार्थी; १० कोटींपेक्षा जास्त लोकांना मिळाली आरोग्यसुरक्षा.त्याचे चार भाग आहेत. जहाजबांधणी आर्थिक सहाय्य योजना, सागरी विकास निधी, जहाजबांधणी विकास योजना आणि कायदेशीर, धोरणात्मक आणि प्रक्रिया सुधारणा हे भाग आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनाही मोठी चालना मिळाली. ५,००० नवीन पदव्युत्तर वैद्यकीय जागांना मान्यता देण्यात आली. त्याव्यतिरिक्त, ५,०२३ नवीन एमबीबीएस जागांनाही मान्यता देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.