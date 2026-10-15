Indira Gandhi Schemes Renamed : इंदिरा गांधींच्या नावाने असलेल्या तीन योजनांची नावे बदलली; आता ‘प्रधानमंत्री’ नावाने ओळखल्या जाणार, मोदी सरकारचा निर्णय

Modi Government Scheme Renaming : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन कल्याणकारी योजनांची नावे बदलण्यास मंजुरी देण्यात आली. या योजनांच्या नावातील ‘इंदिरा गांधी’ हा शब्द हटवून त्याऐवजी ‘प्रधानमंत्री’ हा शब्द जोडण्यात आला आहे. तसेच, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाची (NSAP) मुदत २०३०-३१ पर्यंत वाढविण्यात आली असून, त्यासाठी एकूण ५३ हजार ४२८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे..इंदिरा गांधींच्या नावाऐवजी ‘प्रधानमंत्री’ शब्दकेंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. या कार्यक्रमाचा देशातील सुमारे ३.२ कोटी नागरिकांना लाभ मिळणार आहे. यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक, विधवा महिला आणि दिव्यांग व्यक्तींचा समावेश आहे.केंद्र सरकारने तीन प्रमुख पेन्शन योजनांची नावे बदलली आहेत.- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजना : आता ‘प्रधानमंत्री वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजना’- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन योजना : आता ‘प्रधानमंत्री विधवा निवृत्तिवेतन योजना’- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तिवेतन योजना : आता ‘प्रधानमंत्री दिव्यांगजन निवृत्तिवेतन योजना’.राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाचेही नामकरणकेंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाचे नाव बदलून ‘प्रधानमंत्री सामाजिक सहाय्य योजना’ करण्यास मंजुरी दिली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत येणाऱ्या इतर योजनांच्या नावांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. ‘राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजने’चे नाव बदलून ‘प्रधानमंत्री कुटुंब लाभ योजना’ असे करण्यात आले आहे. दरम्यान, ज्येष्ठ नागरिक आणि विधवा महिलांसाठीच्या निवृत्तिवेतन योजना तसेच कुटुंब लाभ योजना सध्याच्या स्वरूपातच सुरू राहणार आहेत..Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची नवी घोषणा, २०४७ पर्यंत ठेवले टार्गेट; म्हणाले हम करके दिखाएंगे....दिव्यांगत्वाचे पात्रता निकष बदललेदिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या निवृत्तिवेतन योजनेच्या पात्रता निकषांमध्येही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. दिव्यांगत्वाची निर्धारित मर्यादा ८० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता आहे.सुधारित तरतुदीनुसार, ० ते ७९ वर्षे वयोगटातील पात्र दिव्यांग लाभार्थ्यांना दरमहा ३७५ रुपये, तर ८० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या लाभार्थ्यांना दरमहा ६२५ रुपये आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे ज्येष्ठ नागरिक, विधवा महिला आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या नावांमध्ये बदल होणार असून, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाची अंमलबजावणी २०३०-३१ पर्यंत सुरू राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.