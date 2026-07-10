E20 पेट्रोलचा वाद, मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत, ग्राहकांना मिळणार दोन पर्याय; पण कधीपासून?

देशात सध्या इथेनॉलमिश्रित (E20) पेट्रोलच्या वापराबाबत मोठी चर्चा सुरू आहे. या इंधनामुळे काही वाहनांच्या इंजिनावर परिणाम होत असल्याचा दावा वाहनधारकांकडून केला जात असला, तरी याबाबत अधिकृतरीत्या कोणताही निष्कर्ष समोर आलेला नाही. मात्र, वाढत्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार ग्राहकांना इंधन निवडीचे दोन पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे..सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारसमोर मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार ग्राहकांना इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलसोबतच साधे पेट्रोलही उपलब्ध करून देण्याचा विचार सुरू आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास वाहनधारकांना त्यांच्या वाहनाची क्षमता आणि गरजेनुसार इंधन निवडता येणार आहे..Petrol Excise Duty: पेट्रोल स्वस्त होणार? सरकारकडून उच्च इथेनॉल पेट्रोलवरील कर माफ; पण E30 मुळे वाहनधारकांची चिंता वाढणार?.गेल्या काही महिन्यांपासून E20 पेट्रोलबाबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे. काही वाहनचालकांनी या इंधनामुळे मायलेजमध्ये घट झाल्याचा दावा केला आहे, या सर्व बाबींचा विचार करून सरकार हा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे, E20 पेट्रोलची अंमलबजावणी करण्यापूर्वीही साधे पेट्रोल उपलब्ध ठेवण्याबाबत चर्चा झाली होती. मात्र, त्यावेळी तेल कंपन्यांनी त्यासाठी तयारी दर्शवली नव्हती. आता ग्राहकांकडून मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेऊन या विषयावर पुन्हा विचार सुरू झाला आहे..E20 Petrol Hardeep Singh Puri : पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळले जाते? खुद्द पेट्रोलियम मंत्र्यांनी सांगितल; सोशल मीडियावरील व्हायरल मेसेजचा संदर्भ.दरम्यान, दोन्ही प्रकारचे पेट्रोल उपलब्ध करण्याचा निर्णय झाल्यास त्यांची किंमत निश्चित करणे आणि पेट्रोल पंपावर स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे ही मोठी आव्हाने असणार आहे. सध्या बहुतांश पेट्रोल पंपांवर E20 पेट्रोल उपलब्ध असून, साध्या पेट्रोलचा स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.