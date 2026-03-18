Social Media Restriction: मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! AI व्हिडीओ हटवले जाणार; अनेक विभागांना मिळणार कंटेंट काढण्याचे अधिकार

Modi Government Decision: सोशल मीडियावरील वादग्रस्त मजकूर केव्हाही हटवण्याचे अधिकार अनेक सरकारी विभागांना लवकरच मिळू शकतात. IT Act मध्ये बदल करण्यासाठी सरकारने पावलं उचलण्यास सुरुवात केलीय. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात (IT Act) मोठे बदल करण्याबाबत विविध सरकारी विभागांमध्ये चर्चा सुरू आहे..नवीन बदलांनुसार, आता केवळ आयटी मंत्रालयच नव्हे, तर गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालय यांना देखील इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि युट्युब सारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांना थेट मजकूर हटवण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार मिळू शकतात, अशी सूत्रांची माहिती आहे..सध्या कशी प्रक्रिया आहेजर कोणत्याही मंत्रालयाला एखादा मजकूर हटवायचा असेल, तर त्यांना प्रथम आयटी मंत्रालयाकडे अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर एक समिती त्या अर्जाची छाननी करते आणि मगच संबंधित कंपनीला आदेश दिला जातो, अशी सध्याची यंत्रणा काम करते. मात्र वरचेवर अर्जांची संख्या प्रचंड वाढल्यामुळे आयटी मंत्रालयाला वेळेत निर्णय घेणे कठीण जात आहे. हा विलंब टाळण्यासाठीच थेट अधिकार देण्याचा विचार सुरु असल्याची माहिती आहे..एआय व्हिडीओंवर येणार निर्बंधसध्या इंटरनेटवर आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स अर्थात AIच्या मदतीने तयार करण्यात आलेला खोटा आणि दिशाभूल करणारा मजकूर वेगाने पसरत आहे. अशा कंटेंटचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी ही नवी व्यवस्था आवश्यक असल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे आता केवळ मंत्रालयच नाही, तर सेबीसारख्या नियामकांनाही थेट टेकडाउन ऑर्डर देण्याचे अधिकार मिळू शकतात..दरम्यान, केंद्र सरकारने मागील महिन्यात सोशल मीडियावरील वादग्रस्त कंटेंट हटवण्याची मुदत २४ ते २६ तासांवरुन २ ते ३ तास इतकी केली होती. असं असलं तरी सरकारवरील टीका किंवा व्यंगात्मक पोस्ट देखील हटवल्या जात असल्याच्या तक्रारी काही युजर्सनी केल्या आहेत. त्यामुळे सोशल मीडिया कंपन्या तणावाखाली आहेत.