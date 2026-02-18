मुंबईत मोदी-मॅक्रॉन चर्चा, फ्रान्सशी आता खास मैत्री; २१ करारांवर स्वाक्षऱ्या

Modi Macron Meeting in Mumbai 21 Agreements Signed भारताने आज फ्रान्ससोबतच्या मैत्रीसंबंधांना अधिक दृढ करताना संरक्षण, व्यापार आणि दुर्मीळ खनिजे आदी क्षेत्रांतील सहकार्य वाढविण्याचा निर्धार केला आहे. दोन्ही देशांनी हे मैत्रीसंबंध आता 'विशेष वैश्विक आणि रणनीतिक भागीदारीच्या पातळीवर' नेण्याचा निर्धार केला. 'जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर हे सहकार्य एखाद्या शक्तीसारखे काम करेल,' असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्यूएल मॅक्रॉन यांनी व्यक्त केला..सध्या मॅक्रॉन हे तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले आहेत. पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष मॅक्रॉन या दोघांमध्ये मुंबईतील लोकभवन येथे चर्चा पार पडली. भारतामध्ये 'एअरबस एच-१२५' हेलिकॉप्टरची कर्नाटकमधील वेमागळ येथे जुळवणी करण्यात येणार असून त्या प्रकल्पाचे उभय नेत्यांच्या हस्ते व्हर्चुअली उद्घाटन करण्यात आले. मोदी आणि मॅक्रॉन यांच्यात जवळपास तासभर चर्चा पार पडली..मुंढवा जमीन प्रकरणी पार्थ पवारांना क्लीन चीट, तहसीलदार आणि दुय्यम निबंधक दोषी; समितीच्या अहवालात काय?.पंतप्रधान मोदींनी या चर्चेवेळी रशिया-युक्रेन संघर्षांचा देखील दाखला दिला. लोकशाही मूल्ये, कायद्याचे राज्य आणि बहुध्रुवीय जगावर दोन्ही देशांचा विश्वास असल्याचे ते म्हणाले. "दोन्ही देशांनी भागीदारीच्या दृष्टीने 'इंडिया-फ्रान्स इयर ऑफ इनोव्हेशन' या उपक्रमाला प्रारंभकेला. फ्रान्स हा भारताचा विश्वासू मित्र असून राफेलपासून ते पाणबुड्यांपर्यंत आम्ही सहकार्याचा विस्तार घडवत आहोत. दहशतवादाविरोधातही दोन्ही देश परस्परांना सहकार्य करत राहतील," असे मोदी यांनी सांगितले..क्षेपणास्त्राची निर्मिती'हॅमर' क्षेपणास्त्रांच्या निर्मितीसाठी 'भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड' आणि फ्रान्सची संरक्षण क्षेत्रातील कंपनी 'सॅफ्रान' यांच्यात संयुक्त भागीदारी करण्यात आली आहे. भारत आणि फ्रान्सचे लष्कर आता परस्परांच्या आस्थापनांमध्ये अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणार असून त्यासाठी एका स्वतंत्र करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे..चौथा दौराफ्रान्सचे अध्यक्ष बनल्यापासूनचा मॅक्रॉन यांचा हा चौथा भारत दौरा आहे. तत्पूर्वी ते २०१८ मध्ये भारत दौऱ्यावर आले होते. त्यानंतर सप्टेंबर-२०२३ मध्ये 'जी-२०' परिषदेसाठी आणि मागील वर्षी प्रजासत्ताक दिनी विशेष पाहुणे म्हणून ते उपस्थित राहिले होते..मोदी म्हणाले...जगावर अनिश्चिततेचे सावटभारत-फ्रान्स भागीदारीमुळे स्थैर्यात भरफ्रान्सचे कौशल्य, भारताच्या क्षमतेचा संगमभारत-फ्रान्स यांची मैत्री जुनीचदोन्ही देशांचा लोकशाही मूल्यांवर विश्वासदहशतवादाविरोधात एकजूट.मॅक्रॉन म्हणाले...'मेक इन इंडिया'चे आम्हीविश्वासू मित्रसंरक्षण क्षेत्रामध्ये दृढ संबंध उद्योग, वैज्ञानिक क्षेत्रामध्येएकत्र काम करूसंशोधनाचा लाभ सामान्यांनाहोणे गरजेचेभारतामध्ये नेतृत्वाची क्षमताआण्विक सहकार्यावर दोन्ही देशांचा भर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.