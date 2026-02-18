देश

मुंबईत मोदी-मॅक्रॉन चर्चा, फ्रान्सशी आता खास मैत्री; २१ करारांवर स्वाक्षऱ्या

India France Deal : मॅक्रॉन हे तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले आहेत. पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष मॅक्रॉन या दोघांमध्ये मुंबईतील लोकभवन येथे चर्चा पार पडली. मोदी आणि मॅक्रॉन यांच्यात जवळपास तासभर चर्चा पार पडली.
India France Relations Boost as 21 Deals Signed in Mumbai

सकाळ वृत्तसेवा
Modi Macron Meeting in Mumbai 21 Agreements Signed भारताने आज फ्रान्ससोबतच्या मैत्रीसंबंधांना अधिक दृढ करताना संरक्षण, व्यापार आणि दुर्मीळ खनिजे आदी क्षेत्रांतील सहकार्य वाढविण्याचा निर्धार केला आहे. दोन्ही देशांनी हे मैत्रीसंबंध आता 'विशेष वैश्विक आणि रणनीतिक भागीदारीच्या पातळीवर' नेण्याचा निर्धार केला. 'जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर हे सहकार्य एखाद्या शक्तीसारखे काम करेल,' असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्यूएल मॅक्रॉन यांनी व्यक्त केला.

