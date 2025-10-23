देश

Modi’s Mission Book: ‘मोदीज मिशन’ पुस्तकात नरेंद्र मोदींचा प्रवास उलगडणार! देवेंद्र फडणवीस मोठी भूमिका बजावणार; प्रकाशन सोहळा कधी?

Modi’s Mission Book Launch: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर बर्जिस देसाई यांनी लिहिलेल्या मोदीज मिशन या पुस्तकाचे प्रकाशन आचार्य देवव्रत आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर एक नवीन पुस्तक येत आहे. "मोदीज मिशन" असे या पुस्तकाचे नाव आहे. ते प्रसिद्ध वकील बर्जिस देसाई यांनी लिहिले आहे. रूपा पब्लिकेशन्सने प्रकाशित केलेले हे पुस्तक उद्या, २४ ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित होणार आहे. या पुस्तकात पंतप्रधान मोदींच्या वडनगरमधील एका सामान्य बालपणापासून ते पंतप्रधान कार्यालयापर्यंतच्या त्यांच्या असाधारण वैयक्तिक प्रवासाचे वर्णन केले आहे.

