Modi’s Mission Book: ‘मोदीज मिशन’ पुस्तकात नरेंद्र मोदींचा प्रवास उलगडणार! देवेंद्र फडणवीस मोठी भूमिका बजावणार; प्रकाशन सोहळा कधी?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर एक नवीन पुस्तक येत आहे. "मोदीज मिशन" असे या पुस्तकाचे नाव आहे. ते प्रसिद्ध वकील बर्जिस देसाई यांनी लिहिले आहे. रूपा पब्लिकेशन्सने प्रकाशित केलेले हे पुस्तक उद्या, २४ ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित होणार आहे. या पुस्तकात पंतप्रधान मोदींच्या वडनगरमधील एका सामान्य बालपणापासून ते पंतप्रधान कार्यालयापर्यंतच्या त्यांच्या असाधारण वैयक्तिक प्रवासाचे वर्णन केले आहे. .महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या पुस्तकाचे प्रकाशन होईल. दुर्गम अडथळे आणि असंख्य आव्हाने असूनही राष्ट्रीय प्रबोधनाचे साधन म्हणून नरेंद्र मोदींचा उदय. हे पुस्तक पंतप्रधान मोदींच्या बालपण आणि तारुण्यातील त्यांच्या निर्मिती अनुभवांची चर्चा करते, ज्यांनी त्यांचे सामाजिक-आर्थिक तत्वज्ञान आणि प्रशासनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन घडवला..हे पुस्तक भारतातील बुद्धिजीवी वर्गाच्या एका गटाने प्रशासनाला अडथळा आणण्यासाठी पंतप्रधान मोदींबद्दल पसरवलेल्या खोट्या गोष्टींचा पर्दाफाश करते. भारताची सामूहिक जाणीव जागृत करण्यासाठी आणि पारदर्शक, परिणाम-केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींच्या प्रयत्नांचे बारजीस देसाई परीक्षण करतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिकीकरणापासून ते कलम ३७० रद्द करण्यापर्यंत, हे पुस्तक पंतप्रधान मोदींच्या प्रमुख निर्णय घेण्याच्या पद्धतशीर दृष्टिकोनाची रूपरेषा देते..भारताच्या संस्कृतीचे वैभव बळकट करण्यासाठी आणि एक कार्यक्षम कल्याणकारी राज्य निर्माण करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची व्यापक परंतु सुलभ माहिती या पुस्तकात देण्यात आली आहे. लेखक बर्जिस देसाई हे मुंबईस्थित वकील आणि लेखक आहेत. एका आघाडीच्या गुजराती दैनिकाचे माजी पत्रकार, ते भारतातील एका आघाडीच्या कायदा फर्मचे व्यवस्थापकीय भागीदार म्हणून निवृत्त झाले. .बर्जिस हे अनेक पुस्तकांचे लेखक आहेत. ज्यात पारसी संस्कृतीवरील समीक्षकांनी प्रशंसित पुस्तके - ओह! दज पारसी आणि द बावाजी यांचा समावेश आहे. पुस्तकाचे कौतुक करताना उद्योगपती आनंद महिंद्रा म्हणाले, "पंतप्रधान मोदी हे २१ व्या शतकातील सर्वात जवळून पाहिलेल्या नेत्यांपैकी एक आहेत. हे पुस्तक त्यांच्या देशावरील अढळ प्रेमामुळे त्यांनी जगात देशाचे स्थान उंचावण्यासाठी अथक प्रयत्न कसे केले याचा शोध घेते.".