Telangana Revanth Reddy Cabinet: तेलंगणाच्या रेवंत रेड्डी सरकारचा मोठा निर्णय! भारतीय क्रिकेट संघाच्या माजी कर्णधारास केलं मंत्री

Mohammad Azharuddin Joins Telangana Cabinet : तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी भारतीय क्रिकेट कर्णधार मोहम्मद अझरुद्दीन यांचा तेलंगणा सरकारच्या मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील तेलंगणा सरकारच्या मंत्रिमंडळात आज(शुक्रवार) मोहम्मद अझरुद्दीन यांनी मंत्री म्हणून शपथ घेतली. तेलंगणा राजभवन येथे झालेल्या समारंभात राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी मुख्यमंत्र्यांसह अनेक प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत माजी भारतीय क्रिकेटपटू मोहम्मद अझरुद्दीन यांना मंत्रिपदाची शपथ दिली.
अझरुद्दीन यांच्या समावेशामुळे एकूण मंत्रिमंडळाची एकूण सदस्य संख्या आता १६ झाली आहे. तसेच यामध्ये आणखी दोन सदस्यांचा समावेश होवू शकतो. तेलंगणा विधानसभेच्या सदस्यांच्या संख्येनुसार, १८ मंत्री असू शकतात.
गेल्या आठवड्यात ऑगस्टमध्ये, तेलंगणा सरकारने अझरुद्दीन यांना राज्यपालांच्या कोट्यातून विधान परिषदेचे (एमएलसी) सदस्य म्हणून नामांकित केले होते. तथापि, राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी अद्याप नियुक्तीला मान्यता दिलेली नाही. अझरुद्दीन यांनी २०२३ च्या ज्युबिली हिल्स विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली पण त्यांचा पराभव झाला होता.
