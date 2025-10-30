महाराष्ट्र बातम्या

Local Elections Maharashtra Update : राज्यात आठ वर्षांनंतर स्थानिक निवडणुकांसाठी उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा वाढली!

Maharashtra local elections candidate spending limit increased : जाणून घ्या, कोणत्या शहरातील उमेदवारांना निवडणुकीत किती रुपये खर्च करता येणार आहे?
Mayur Ratnaparkhe
Increase in Candidate Spending Limit for Local Elections : राज्यात सध्या सर्वच राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. तर इच्छुक उमेदवारही त्यादृष्टीने कंबर कसून तयारीला लागले आहेत. दरम्यान आता आठ वर्षांनंतर, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांच्या खर्च मर्यादेत मोठा बदल केला आहे.

 आयोगाने गुरुवारी जाहीर केले की मुंबई, पुणे आणि नागपूर सारख्या अ-वर्ग महानगरपालिकांमधील उमेदवार आता जास्तीत जास्त १५ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करू शकतील. आगामी महानगरपालिका निवडणुका लक्षात घेऊन ही सुधारणा करण्यात आली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या मते, अ-वर्ग श्रेणीत येणाऱ्या मुंबई, पुणे आणि नागपूरमधील उमेदवारांसाठी निवडणूक खर्च मर्यादा १५ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. तर पिंपरी-चिंचवड, नाशिक आणि ठाणे सारख्या ब-वर्ग महानगरपालिकांसाठी ही मर्यादा १३ लाख निश्चित करण्यात आली आहे.

कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि वसई-विरार सारख्या क-वर्ग महानगरपालिकांमधील उमेदवार आता ११ लाखांपर्यंत खर्च करू शकतील. तर, उर्वरित १९ ड-वर्ग महानगरपालिकांसाठी ही मर्यादा ९ लाख निश्चित करण्यात आली आहे. आयोगाच्या मते, २०१७ नंतर पहिल्यांदाच ही सुधारणा करण्यात आली आहे.

