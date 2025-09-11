देश

Mohan Bhagwat : मोहन भागवतांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त काय म्हणाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी? दिल्या खास शुभेच्छा

PM Narendra Modi : आज आदरणीय मोहन भागवत जी यांचा वाढदिवस आहे, ज्यांना संघ परिवारातील सर्वात आदरणीय सरसंघचालक म्हणून आदराने संबोधले जाते. त्यांनी संपूर्ण आयुष्य समाजाचे संघटन करण्यासाठी, समरसता आणि बंधुत्वाच्या भावनेला बळकटी देण्यासाठी समर्पित केले आहे.
PM Narendra Modi extends warm wishes to RSS Chief Mohan Bhagwat on his 75th birthday, highlighting his lifelong contribution to unity, harmony, and nation-building.

  1. पंतप्रधान मोदींनी मोहन भागवत यांच्या ७५व्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देत त्यांच्या समाजकार्य व राष्ट्रउभारणीतील योगदानाचे कौतुक केले.

  2. त्यांनी भागवतांच्या कुटुंबाशी असलेल्या वैयक्तिक नात्याची आठवण करून मधुकरराव भागवतांच्या कार्याचा उल्लेख केला.

  3. आणीबाणीपासून ते सरसंघचालक पदापर्यंत भागवतांच्या कार्यप्रवासाचे वर्णन करत मोदींनी त्यांना दीर्घायुष्य व उत्तम आरोग्याच्या शुभेच्छा दिल्या.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत. पंतप्रधानांनी भागवत यांच्या राष्ट्र उभारणीतील योगदानाचे कौतुक केले. भागवतांच्या कुटुंबाशी असलेल्या त्यांच्या खोल नात्याची आठवणही केली. पंतप्रधान मोदींनी लिहिले- आज अशा व्यक्तिमत्त्वाचा ७५ वा वाढदिवस आहे ज्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य समाजाचे संघटन करण्यासाठी, वसुधैव कुटुंबकम या मंत्राचे पालन करण्यासाठी आणि समरसता आणि बंधुत्वाच्या भावनेला बळकटी देण्यासाठी समर्पित केले आहे. आज आदरणीय मोहन भागवत जी यांचा वाढदिवस आहे, ज्यांना संघ परिवारातील सर्वात आदरणीय सरसंघचालक म्हणून आदराने संबोधले जाते. असे मोदींनी म्हटले आहे.

