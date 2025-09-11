Mohan Bhagwat : मोहन भागवतांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त काय म्हणाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी? दिल्या खास शुभेच्छा

Summaryपंतप्रधान मोदींनी मोहन भागवत यांच्या ७५व्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देत त्यांच्या समाजकार्य व राष्ट्रउभारणीतील योगदानाचे कौतुक केले.त्यांनी भागवतांच्या कुटुंबाशी असलेल्या वैयक्तिक नात्याची आठवण करून मधुकरराव भागवतांच्या कार्याचा उल्लेख केला.आणीबाणीपासून ते सरसंघचालक पदापर्यंत भागवतांच्या कार्यप्रवासाचे वर्णन करत मोदींनी त्यांना दीर्घायुष्य व उत्तम आरोग्याच्या शुभेच्छा दिल्या..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत. पंतप्रधानांनी भागवत यांच्या राष्ट्र उभारणीतील योगदानाचे कौतुक केले. भागवतांच्या कुटुंबाशी असलेल्या त्यांच्या खोल नात्याची आठवणही केली. पंतप्रधान मोदींनी लिहिले- आज अशा व्यक्तिमत्त्वाचा ७५ वा वाढदिवस आहे ज्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य समाजाचे संघटन करण्यासाठी, वसुधैव कुटुंबकम या मंत्राचे पालन करण्यासाठी आणि समरसता आणि बंधुत्वाच्या भावनेला बळकटी देण्यासाठी समर्पित केले आहे. आज आदरणीय मोहन भागवत जी यांचा वाढदिवस आहे, ज्यांना संघ परिवारातील सर्वात आदरणीय सरसंघचालक म्हणून आदराने संबोधले जाते. असे मोदींनी म्हटले आहे. . पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे की, हा एक आनंददायी योगायोग आहे की यावर्षी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष साजरे करत आहे. मी भागवत जी यांना मनापासून शुभेच्छा देतो आणि देव त्यांना दीर्घायुष्य आणि उत्कृष्ट आरोग्य प्रदान करो अशी प्रार्थना करतो. त्यांच्या कुटुंबाशी माझे खूप जुने संबंध आहेत. त्यांचे वडील दिवंगत मधुकरराव भागवत जी यांच्यासोबत जवळून काम करण्याचा मला सौभाग्य लाभले. मी माझ्या पुस्तक ज्योतिपुंजमध्ये मधुकररावजींबद्दल तपशीलवार लिहिले आहे. त्यांच्या कायदेशीर कार्यासोबतच, मधुकरराव जी यांनी त्यांचे संपूर्ण आयुष्य राष्ट्र उभारणीच्या कार्यासाठी समर्पित केले. तरुणपणी त्यांनी गुजरातमध्ये बराच काळ घालवला आणि संघाच्या कार्याचा मजबूत पाया रचला..पुढे मोदींनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे की, तत्कालीन काँग्रेस सरकारने देशावर आणीबाणी लादली होती तेव्हा भागवत यांनी प्रचारकाची जबाबदारी स्वीकारली. त्या काळात प्रचारक म्हणून भागवतजींनी आणीबाणीविरोधी चळवळीला सतत बळकटी दिली. त्यांनी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि मागास भागात, विशेषतः विदर्भात अनेक वर्षे काम केले. १९९० च्या दशकात अखिल भारतीय संघ प्रमुख म्हणून मोहन भागवतजींचे कार्य आजही अनेक स्वयंसेवकांना आठवते. या काळात मोहन भागवतजींनी त्यांच्या आयुष्यातील अमूल्य वर्षे बिहारच्या गावांमध्ये घालवली आणि समाजाला सक्षम बनवण्याच्या कामात समर्पित राहिले. . २० व्या शतकाच्या शेवटच्या टप्प्यात ते अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख बनले. २००० मध्ये ते सरकार्यवाह बनले आणि येथेही भागवतजींनी त्यांच्या अनोख्या कार्यशैलीने प्रत्येक कठीण परिस्थिती सहजतेने आणि अचूकतेने हाताळली. २००९ मध्ये ते सरसंघचालक बनले आणि आजही ते मोठ्या उर्जेने काम करत आहेत. भागवतजींनी नेहमीच राष्ट्राच्या मूलभूत विचारसरणीला प्रथम स्थान दिले. असे पंतप्रधान मोदींनी आपल्या लेखात म्हटले आहे. .FAQsप्रश्न 1: मोहन भागवत यांचा ७५ वा वाढदिवस कोणत्या नेत्याने खास शुभेच्छांनी साजरा केला?👉 पंतप्रधान नरेंद्र मोदीप्रश्न 2: पंतप्रधान मोदींनी कोणत्या मंत्राचा उल्लेख मोहन भागवतांच्या जीवनकार्याशी जोडून केला? 👉 "वसुधैव कुटुंबकम"प्रश्न 3: मोहन भागवत यांचे वडील कोण होते आणि त्यांचे कार्य काय होते? 👉 मधुकरराव भागवत – ज्यांनी राष्ट्र उभारणीसाठी आयुष्य समर्पित केले आणि गुजरातमध्ये संघ कार्याची पायाभरणी केली.प्रश्न 4: आणीबाणीच्या काळात मोहन भागवत यांनी कोणती जबाबदारी स्वीकारली होती? 👉 त्यांनी प्रचारकाची जबाबदारी स्वीकारली आणि आणीबाणीविरोधी चळवळ बळकट केली.प्रश्न 5: मोहन भागवत कोणत्या वर्षी सरसंघचालक बनले? 👉 २००९ मध्ये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.