Mohan Bhagwat : ‘बळकावलेली खोली पुन्हा ताब्यात घ्यायचीये’, फाळणीबाबत सरसंघचालक मोहन भागवतांचं सूचक विधान, नेमकं काय म्हणाले?

RSS Chief Mohan Bhagwat makes symbolic remark on Partition : आपल्या घराची एक खोली कोणीतरी बळकावली आहे. आपल्याला ती खोली पुन्हा ताब्यात घ्यायची आहे, फाळणीसंदर्भात असं सूचक विधान सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी केलं आहे. याविधानाद्वारे त्यांनी ‘अखंड भारत’ या संकल्पनेवर जोर दिला आहे. त्यांच्या या विधानानंतर आता राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. .मध्यप्रदेशच्या सटणा येथील सिंधी कॅम्प परिसरात आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात भागवत यांनी हे विधान केलं. ते म्हणाले, ‘‘फाळणीमुळे ज्यांना आपली घरे आणि संपत्ती सोडून द्यावी लागली, त्यांना त्यावर पुन्हा एकदा हक्क सांगता यायला हवा. पुन्हा एकदा त्यांना तिथेच आपली घरे उभारता यायला हवीत. आपली भाषा अथवा पंथ कोणताही असू दे, आपण सर्व एक आहोत-आपण सर्व हिंदू आहोत.''.RSS Mohan Bhagvat: इंग्रजांपूर्वी ७० टक्के भारतीय शिक्षित होते, पण नंतर...; मोहन भागवतांचा दावा.पुढे बोलताना, फाळणीवेळी सिंधी समुदायातील अनेकांनी अखंड भारताची निवड केली. ही भावना पुढील पिढ्यांमध्येही रुजायला हवी, कारण परिस्थितीमुळे जरी आपल्याला ते घर (पाकिस्तानातील) सोडावे लागले असले तरी आपले तेथेही घर आहे. ही दोन घरे वेगळी नाहीत, असंही त्यांनी म्हटलं. तसेच संपूर्ण भारत एकच आहे. मात्र, या घरातील एक खोली कोणीतरी बळकावली आहे. आपल्याला त्यावर पुन्हा ताबा मिळवावाच लागेल.’’, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली..Mohan Bhagwat: पहलगाममुळे शत्रू कोण हे कळले! डॉ. मोहन भागवत : रा. स्व. संघाचा विजयादशमी उत्सव.‘‘आज आपण एका फुटलेल्या आरश्यात पाहून आपण सर्व वेगवेगळे आहोत, असे समजतो. त्यामुळे आपल्याला एक होण्याची गरज आहे. आपल्या भाषा, पंथ वेगवेगळे असले तरी आपण एक आहोत हेच सत्य आहे. आपण सर्व हिंदू आहोत.’’ असंही त्यांनी नमूद केलं. त्यांच्या विधानानंतर आता पुन्हा एकदा राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. यावर विरोधक आता नेमकं काय भूमिका घेतात, हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.