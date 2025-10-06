देश

Mohan Bhagwat : ‘बळकावलेली खोली पुन्हा ताब्यात घ्यायचीये’, फाळणीबाबत सरसंघचालक मोहन भागवतांचं सूचक विधान, नेमकं काय म्हणाले?

Mohan Bhagwat on Partition : फाळणीबाबत सूचक विधान करत मोहन भागवत यांनी ‘अखंड भारत’ या संकल्पनेवर जोर दिला आहे. त्यांच्या या विधानानंतर आता राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. यावर विरोधक काय भूमिका घेतात हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे.
RSS Chief Mohan Bhagwat makes symbolic remark on Partition : आपल्या घराची एक खोली कोणीतरी बळकावली आहे. आपल्याला ती खोली पुन्हा ताब्यात घ्यायची आहे, फाळणीसंदर्भात असं सूचक विधान सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी केलं आहे. याविधानाद्वारे त्यांनी ‘अखंड भारत’ या संकल्पनेवर जोर दिला आहे. त्यांच्या या विधानानंतर आता राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे.

