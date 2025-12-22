Mohan Bhagwat : भारत एक हिंदू राष्ट्र, हेच सत्य,संवैधानिक मंजुरीची आवश्यकता नाही; मोहन भागवत यांचे मोठे विधान

Mohan Bhagwat Statement : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी भारत हे मूळतः एक हिंदू राष्ट्र आहे असे म्हटले आहे. त्यांनी यावर भर दिला की ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्यासाठी कोणत्याही घटनात्मक दुरुस्ती किंवा मंजुरीची आवश्यकता नाही. भागवत यांनी आरएसएसच्या शताब्दीनिमित्त कोलकाता येथे आयोजित "१०० व्याख्यानमाला" कार्यक्रमात भाषण करताना हे विधान केले. .ते म्हणाले की, "जसा सूर्य पूर्वेला उगवतो, त्याचप्रमाणे त्याला संवैधानिक मान्यता आवश्यक आहे का? त्याचप्रमाणे, भारत एक हिंदू राष्ट्र आहे आणि जोपर्यंत भारतीय संस्कृतीचा आदर केला जातो तोपर्यंत ती तशीच राहील." भागवत यांनी स्पष्ट केले की संसदेने संविधानात "हिंदू राष्ट्र" हा शब्द जोडला की नाही हे महत्त्वाचे नाही, कारण हे वास्तव आधीपासून अस्तित्वात आहे. .मोहन भागवत पुढे म्हणाले की भारत एक हिंदू राष्ट्र आहे. जो कोणी भारताला आपली मातृभूमी मानतो आणि भारतीय संस्कृतीचा आदर करतो, जोपर्यंत भारताच्या भूमीवर एकही व्यक्ती जिवंत आहे जो त्यांच्या भारतीय पूर्वजांच्या वैभवावर विश्वास ठेवतो आणि त्यांचे कौतुक करतो, तोपर्यंत भारत हिंदू राष्ट्र राहील.ही आरएसएसची विचारधारा आहे. आरएसएस प्रमुख म्हणाले की संसदेने संविधानात सुधारणा करून तो शब्द जोडला तरी ते करा किंवा न करा याला काही फरक पडत नाही. "आम्हाला त्या शब्दाची चिंता नाही कारण आम्ही हिंदू आहोत आणि आमचा देश हिंदू राष्ट्र आहे. हेच सत्य आहे. जन्मावर आधारित जातिव्यवस्था हे हिंदुत्वाचे वैशिष्ट्य नाही.".Premium|Ram Mandir Dharmdhwaj : राममंदिराची प्रेरणा कायम देशाच्या केंद्रस्थानी; अयोध्येत सांस्कृतिक व आर्थिक परिवर्तनाची नवी दिशा.आरएसएस मुस्लिमविरोधी नाहीभागवत म्हणाले की आरएसएसने नेहमीच असा युक्तिवाद केला आहे की भारत एक "हिंदू राष्ट्र" आहे कारण त्याची संस्कृती आणि बहुसंख्य लोकसंख्येचा हिंदू धर्माशी खोल संबंध आहे. तथापि, "धर्मनिरपेक्ष" हा शब्द मूळतः संविधानाच्या प्रस्तावनेचा भाग नव्हता, परंतु आणीबाणीच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७६ मध्ये संविधान (४२ व्या दुरुस्ती) कायद्याअंतर्गत "समाजवादी" या शब्दासोबत जोडला होता. भागवत यांनी लोकांना संघटनेचे कार्य समजून घेण्यासाठी आणि संघ "मुस्लिमविरोधी" आहे हा गैरसमज दूर करण्यासाठी संघटनेच्या कार्यालयांना आणि शाखांना भेट देण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की लोकांना आता समजले आहे की ही संघटना हिंदूंच्या संरक्षणाचा पुरस्कार करते आणि 'कट्टर राष्ट्रवादी' आहे, परंतु मुस्लिमविरोधी नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.