Mohan Bhagwat : भारत एक हिंदू राष्ट्र, हेच सत्य,संवैधानिक मंजुरीची आवश्यकता नाही; मोहन भागवत यांचे मोठे विधान

Hindu Rashtra : संविधानात “हिंदू राष्ट्र” शब्द असो वा नसो, वास्तव बदलत नाही, असे भागवत म्हणाले.जन्मावर आधारित जातिव्यवस्था हे हिंदुत्वाचे वैशिष्ट्य नाही.आरएसएस मुस्लिमविरोधी नसून सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
RSS chief Mohan Bhagwat addressing the '100 Lecture Series' in Kolkata, reiterating India's Hindu Rashtra identity and cultural foundation.

Mohan Bhagwat Statement : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी भारत हे मूळतः एक हिंदू राष्ट्र आहे असे म्हटले आहे. त्यांनी यावर भर दिला की ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्यासाठी कोणत्याही घटनात्मक दुरुस्ती किंवा मंजुरीची आवश्यकता नाही. भागवत यांनी आरएसएसच्या शताब्दीनिमित्त कोलकाता येथे आयोजित "१०० व्याख्यानमाला" कार्यक्रमात भाषण करताना हे विधान केले.

