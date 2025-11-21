देश

Mohan Bhagwat : सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेप करत नाही पण मणिपूरमध्ये... सरसंघचालक मोहन भागवत नेमकं काय म्हणाले?

Manipur Violence : मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सामाजिक आणि सामुदायिक पातळीवर काम सुरू आहे. भागवत यांनी संघाच्या कार्याबरोबरच मणिपूरच्या सांस्कृतिक परंपरांचे कौतुक केले.
Mohan Bhagwat : सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेप करत नाही पण मणिपूरमध्ये... सरसंघचालक मोहन भागवत नेमकं काय म्हणाले?
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. मोहन भागवत म्हणाले की मणिपूरमध्ये सरकार स्थापन होणे गरजेचे असून त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

  2. त्यांनी सांगितले की काही मिनिटांत विध्वंस होतो, पण पुनर्बांधणीसाठी अनेक वर्षे लागतात.

  3. मणिपूरमधील कुकी-झो आणि मेइतेई समुदायांतील संघर्षामुळे मोठे मानवी नुकसान झाले आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी म्हटले की, मणिपूरमध्ये सरकार असायलाच हवे आणि ते स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ते म्हणाले की, विनाशासाठी दोन मिनिटे लागतात, परंतु निर्माणासाठी दोन वर्षे लागतात. मे २०२३ पासून मणिपूरमधील कुकी-झो आणि मेइतेई समुदायांमधील संघर्षात किमान २६० लोक मारले गेले आहेत आणि हजारो विस्थापित झाले आहेत. फेब्रुवारीमध्ये एन. बिरेन सिंग यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर मणिपूरमध्ये आता राष्ट्रपती राजवट लागू आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Mohan Bhagwat
Manipur
Modi Government
RSS
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com