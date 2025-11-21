Mohan Bhagwat : सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेप करत नाही पण मणिपूरमध्ये... सरसंघचालक मोहन भागवत नेमकं काय म्हणाले?

Summaryमोहन भागवत म्हणाले की मणिपूरमध्ये सरकार स्थापन होणे गरजेचे असून त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.त्यांनी सांगितले की काही मिनिटांत विध्वंस होतो, पण पुनर्बांधणीसाठी अनेक वर्षे लागतात.मणिपूरमधील कुकी-झो आणि मेइतेई समुदायांतील संघर्षामुळे मोठे मानवी नुकसान झाले आहे..राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी म्हटले की, मणिपूरमध्ये सरकार असायलाच हवे आणि ते स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ते म्हणाले की, विनाशासाठी दोन मिनिटे लागतात, परंतु निर्माणासाठी दोन वर्षे लागतात. मे २०२३ पासून मणिपूरमधील कुकी-झो आणि मेइतेई समुदायांमधील संघर्षात किमान २६० लोक मारले गेले आहेत आणि हजारो विस्थापित झाले आहेत. फेब्रुवारीमध्ये एन. बिरेन सिंग यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर मणिपूरमध्ये आता राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. ."मी सरकार आणि पक्षांच्या कारभारात फारसा हस्तक्षेप करत नाही, परंतु मणिपूरमध्ये सरकार असले पाहिजे आणि माझ्या माहितीनुसार, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत," असे भागवत यांनी येथे एका संवाद कार्यक्रमादरम्यान एका प्रश्नाचे उत्तर देताना सांगितले. ते म्हणाले, "विध्वंस करण्यासाठी दोन मिनिटे लागतात, परंतु निर्मिती दोन वर्षे लागतात. आणि या कठीण परिस्थितीतही, मणिपूरच्या लोकांना वेगवेगळ्या मार्गांनी विभाजित होण्यापासून रोखण्यासाठी सतत प्रयत्न केले जात आहेत. आम्ही नक्कीच सर्वांना सोबत घेऊ. भौतिक बाबींमध्ये शांतता लवकरच स्थापित होईल.".Mallikarjun Kharge: मणिपूर दौरा म्हणजे ढोंग व दिखावा; खचलेल्या लोकांचा अपमान केल्याचा खर्गेंचा पंतप्रधान मोदींवर आरोप.यापूर्वी, इम्फाळमध्ये एका प्रतिष्ठित मेळाव्याला संबोधित करताना भागवत म्हणाले की, "देशभरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा दैनंदिन चर्चेचा विषय राहिला आहे आणि पूर्वग्रह आणि प्रचार अनेकदा समोर येतो." .संघाचे कार्य "अतुलनीय" असल्याचे वर्णन करताना ते म्हणाले, "जसे समुद्र, आकाश आणि महासागर अतुलनीय आहेत तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची तुलना कोणत्याही संघटनेशी करता येत नाही." भागवत यांनी मणिपूरच्या मजबूत सांस्कृतिक परंपरांचे कौतुक केले, ज्यात विशेष प्रसंगी पारंपारिक पोशाख घालणे आणि स्थानिक भाषा वापरणे समाविष्ट आहे. त्यांनी या परंपरांना बळकटी देण्यास प्रोत्साहन दिले.. मणिपूरमधील सध्याच्या परिस्थितीबद्दल, भागवत म्हणाले की, स्थिरता पुन्हा स्थापित करण्यासाठी सामुदायिक आणि सामाजिक पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. शांतता निर्माण करण्यासाठी संयम, सामूहिक प्रयत्न आणि सामाजिक शिस्त आवश्यक आहे..FAQs Q1. मोहन भागवत मणिपूरबद्दल काय म्हणाले? उत्तर: मणिपूरमध्ये सरकार असायलाच हवे आणि त्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.Q2. त्यांनी "विध्वंस आणि निर्मिती" बाबत काय म्हटले? उत्तर: त्यांनी म्हटले की विध्वंसासाठी दोन मिनिटे लागतात, पण निर्मितीसाठी दोन वर्षे लागतात.Q3. मणिपूरमध्ये सध्या कोणती राजकीय परिस्थिती आहे? उत्तर: मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी राजीनामा दिल्यानंतर मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू आहे.Q4. मणिपूरमधील संघर्ष कशामुळे झाला? उत्तर: कुकी-झो आणि मेइतेई समुदायांमधील जातीय संघर्षामुळे मोठ्या प्रमाणावर हिंसा झाली.Q5. संघाबद्दल मोहन भागवत यांचे मत काय होते? उत्तर: त्यांनी RSS ला अतुलनीय संघटना म्हटले आणि तिचे कार्य इतर कोणत्याही संस्थेशी तुलना न करता येण्यासारखे असल्याचे सांगितले.Q6. मणिपूरच्या संस्कृतीबद्दल त्यांनी काय सांगितले? उत्तर: त्यांनी मणिपूरच्या समृद्ध परंपरा, पोशाख आणि स्थानिक भाषेचे कौतुक करत त्यांना बळकट करण्याचे आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.