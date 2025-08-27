'फक्त भगवान राम, छत्रपती शिवाजी महाराजांची पूजा करून चालणार नाही, तर...'; काय म्हणाले RSS प्रमुख मोहन भागवत?

RSS 100th Anniversary : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आपल्या शताब्दी वर्षानिमित्त देशभरात कार्यक्रमांची मालिका आयोजित करत आहे. या कार्यक्रमांची सुरुवात मंगळवार, २६ ऑगस्ट रोजी नवी दिल्ली येथे झाली. या मालिकेतील हा पहिला कार्यक्रम होता, ज्यामध्ये संघप्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) यांनी समाजातील विविध घटकांसह परदेशी प्रतिनिधींशी संवाद साधला..पहिल्या दिवशी बोलताना भागवत यांनी संघाच्या स्थापनेपासून आजवरच्या प्रवासावर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, 'आरएसएसला ज्या प्रमाणात विरोधाचा सामना करावा लागला आहे, तो कदाचित इतर कोणत्याही स्वयंसेवी संघटनेला करावा लागला नसेल; पण आम्ही त्याकडे स्वतःच्याच समाजाचा विरोध म्हणून पाहिले आणि त्याला सहन केले.'.विरोध असूनही समाजकार्य सुरूभागवत म्हणाले, संघाने नेहमी समाजासाठी स्वतःला समर्पित केलं. आपल्याला वाचवण्यासाठी जितका संघर्ष करावा लागला, तितका लढलो; पण समाज हा आपलाच आहे, याची जाणीव ठेवली. संघाचे दुसरे सरसंघचालक गुरुजींवर हल्ला झाल्यावर स्वयंसेवकांनी प्रतिकाराची तयारी दाखवली होती. मात्र, गुरुजींनी त्यांना रोखले आणि समाजाची कदर केल्याने समाजाकडून जे काही मिळेल ते मान्य करण्याचे शिकवले, असेही त्यांनी सांगितले..हिंदुत्व म्हणजे आत्मीयताभागवत पुढे म्हणाले, 'संघ हिंदू म्हणून काम करतो, परंतु हिंदूची आत्मीयता सर्वांसाठी आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम’ हा आपला मंत्र आहे. गाव, शहर आणि देश आपला आहे, अशीच आमची भूमिका आहे. संघ कोणाकडूनही देणगी घेत नाही. स्वयंसेवक वर्षातून एकदा ‘गुरुदक्षिणा’ समर्पित करतात, हेच संघाचे भांडवल आहे. संघाची प्रत्येक व्यवस्था स्वयंसेवक स्वतः चालवतात.'.प्रत्येकाने समाजाची जबाबदारी घ्यावीभागवत म्हणाले, 'फक्त भगवान राम आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची पूजा करून चालणार नाही, तर त्यांच्या आदर्शानुसार कामही करावे लागेल. समाज सक्षम करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. देवही त्यांच्याच मदतीला धावतो जे स्वतःचे रक्षण करतात.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.