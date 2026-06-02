Monsoon 2026: मान्सून 26 मे रोजी केरळात येणार होता, मग अचानक कुठे गायब झाला? IMD ने सांगितले खरे कारण

भारतात नैऋत्य मान्सूनचा हंगाम सुरू होण्याची उत्सुकता शेतकरी, जलस्रोत विभाग आणि सामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. यंदा मान्सूनची प्रतीक्षा अपेक्षेपेक्षा जास्त लांबली आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) यापूर्वी २६ मे रोजी केरळमध्ये मान्सून दाखल होईल, असे भाकीत केले होते. मात्र, नियोजित तारखेला तो पोहोचला नाही. सामान्यपणे मान्सून १ जूनच्या आसपास केरळच्या किनारपट्टीवर येतो, परंतु यावर्षी सुरुवातीला वेगवान प्रगती दाखवूनही तो मध्येच थांबल्याचे चित्र आहे..मान्सूनने २२ मे रोजी अंदमान आणि निकोबार बेटांवर प्रवेश केला होता. ही नियोजित तारखेपेक्षा पाच ते सहा दिवस आधीची बाब होती. मात्र, त्यानंतर काही दिवसांतच त्याची गती मंदावली आणि तो पुढे सरकण्यात अपयशी ठरला. यामुळे शेतकऱ्यांसह विविध क्षेत्रांमध्ये चिंता वाढली आहे..IMDचा अद्ययावत अंदाज आणि नवीन मुदतसोमवारी भारतीय हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील दोन ते तीन दिवसांत नैऋत्य मान्सून केरळमध्ये दाखल होण्याची शक्यता आहे. विभागाने स्पष्ट केले की, नैऋत्य आणि आग्नेय अरबी समुद्राच्या काही भागांमध्ये, लक्षद्वीप बेटांवर, केरळ आणि तामिळनाडूच्या काही भागांमध्ये पुढे जाण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे.याशिवाय, नैऋत्य, पश्चिम-मध्य, पूर्व-मध्य आणि ईशान्य बंगालच्या उपसागराच्या भागांमध्ये तसेच आग्नेय बंगालच्या उपसागराच्या उर्वरित भागांमध्ये मान्सून पुढे सरकू शकतो. त्यामुळे ३ जूनपर्यंत केरळमध्ये मान्सूनच्या आगमनाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यापूर्वी २६ मे ही तारीख देण्यात आली होती. मात्र, विलंब झाल्याने २९ मे ही अंतिम मुदत ठरवण्यात आली होती. तरीही अपेक्षा पूर्ण झाली नाही..यंदा पावसाची स्थिती काय राहणार?भारतीय हवामान विभागाने गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध केलेल्या सुधारित हवामान अंदाजात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. यावर्षी संपूर्ण हंगामातील पाऊस दीर्घकालीन सरासरीच्या (LPA) ९० टक्के एवढाच राहण्याची शक्यता आहे. एलपीए म्हणजे एखाद्या विशिष्ट कालावधीत (एक महिना किंवा पूर्ण हंगाम) पडलेल्या सरासरी पावसाचे प्रमाण होय. ही गणना ३० ते ५० वर्षांच्या दीर्घकालीन आकडेवारीवर आधारित असते. १९७१ ते २०२० या कालावधीतील माहितीनुसार, भारतातील मोसमी पावसासाठी एलपीए ८७ सेंटीमीटर इतका निश्चित करण्यात आला आहे.जर पाऊस एलपीएच्या ९० टक्क्यांपेक्षा कमी झाला, तर IMD त्यास 'कमतरतेचा' मान्सून घोषित करते. यंदा सामान्यपेक्षा कमी पावसाची शक्यता निर्माण झाल्याने कृषी क्षेत्र, पाणी व्यवस्थापन आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे..कमी पावसाचे प्रमुख कारणहवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, एल निनो परिस्थिती ही यंदाच्या कमी पावसामागील एक प्रमुख कारण ठरू शकते. एल निनोमुळे नैऋत्य मान्सून काळात भारतात पावसाचे प्रमाण घटते. पॅसिफिक महासागरातील या परिस्थितीचा भारतीय मान्सूनवर विपरीत परिणाम होतो.मान्सून का थांबला? हवामानशास्त्रज्ञ काय म्हणतात?सध्या मान्सून श्रीलंकेजवळ अडकून पडल्याचे दिसत आहे. कमकुवत हवामान दाब आणि चक्रीवादळी परिस्थितीमुळे तो पुढे सरकू शकत नाहीये. अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरातून आवश्यक वाऱ्याचा दाब तयार होत नसल्याने मान्सूनची प्रगती अडकली आहे.शास्त्रज्ञांच्या निरीक्षणानुसार, अंदमान-निकोबारमध्ये लवकर पोहोचल्यानंतरही बंगालच्या उपसागरात तो पुढे जाऊ शकला नाही. मान्सूनचा एक उंचवटा श्रीलंकेजवळ अडकला आहे. उत्तर भारतात सक्रिय असलेल्या अनेक चक्रीवादळी प्रवाहांमुळे हिंद महासागराकडून येणारे बाष्पयुक्त वारे कमकुवत होत आहेत. बंगालच्या उपसागर आणि अरबी समुद्रातील कमी दाबाचे चक्रीवादळी प्रवाह देखील मान्सूनच्या मार्गात अडथळा निर्माण करत आहेत..शेतकऱ्यांसमोर आव्हानमान्सूनच्या विलंबामुळे खरीप हंगामातील पेरण्या लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. पाणीटंचाई, कमी पाऊस आणि एल निनोचा प्रभाव यामुळे कृषी उत्पादनावर दबाव येऊ शकतो. मात्र, पुढील दोन-तीन दिवसांत अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाल्यास मान्सून वेगाने पुढे सरकेल, अशी आशा हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे.सध्या सर्वांचे लक्ष केरळ किनारपट्टीकडे लागले आहे. ३ जूनपर्यंत मान्सून दाखल झाल्यास परिस्थिती नियंत्रणात येऊ शकते. मात्र, संपूर्ण हंगामातील पावसाचे प्रमाण दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता लक्षात घेता, जलसंधारण, पीक नियोजन आणि पाणी व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.