मान्सूनबाबत मोठी बातमी! यंदा लवकर आगमन, केरळात कधी धडकणार?

Monsoon Update: राज्यात तब्बल २२ शहरांमध्ये तापमानाचा पारा ४० अंशांच्या वर नोंदवला गेलाय. तर विदर्भात सूर्य आग ओकतोय. अकोल्यात २०१९ नंतर विक्रमी ४६.९ अंश तापमानाची नोंद झालीय. दरम्यान, आता हवामान विभागाकडून आनंदाची बातमी समोर आली आहे. यंदा मान्सून १५ दिवस लवकर दाखल होणार आहे. Weather update monsoon progress begins early possible Kerala arrival timeline.राज्यातील बहुतांश भागात उष्णतेची लाट असताना मान्सूनबाबत दिलासादायक बातमी समोर आलीय. यंदा मान्सून लवकर येण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.१५ मे ते २५ मे पर्यंत अंदमानात तर २५ मे पर्यंत केरळात दाखल होणार आहे. हिंदी महासागरातील अनुकूल बदलामुळे आणि अल निनोचा प्रभाव कमी झाला आहे. यामुळे मान्सूनला पोषक वातावरण तयार झालं आहे..Maharashtra Heatwave: काळजी घ्या! राज्यात उन्हाचा तडाखा... अकोल्यात ४६.९ अंशांची नोंद, २२ शहरांत ४० पार!.अंदमान निकोबार बेटावर मान्सून १५ मे ते २५ मे दरम्यान धडकण्याची शक्यता आहे. तर २५ मे पर्यंत मान्सूनचं आगमन केरळमध्ये होईल असा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. अल निनोचा प्रभाव कमी झाल्यानं पावसाला पोषक असं वातावरण मिळत आहे. तसंच मान्सून सरासरी वेळेपेक्षा लवकर आणि वेगाने पुढे सरकणार असल्याची माहिती देण्यात आलीय. मान्सून लवकर येणार असल्यानं मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात दक्षिण भारतात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे..विदर्भात उष्णतेच्या लाटेचा इशाराराज्यात सूर्यानं आग ओकायला सुरुवात केलीय. अनेक जिल्ह्यांचा पारा 45 अंशांच्या पार गेलाय. या वाढत्या तापमानामुळे उष्माघाताचा धोका वाढलाय. नागरिकांनी स्वतःचा बचाव करण्यासाठी विशेष खबरदारी घेण्याचं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलंय. विदर्भात उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता आहे. अकोला, अमरावती, वर्धा जिल्ह्यांना हवामान विभागानं उष्णतेचा ऑरेंज अलर्ट तर बुलडाणा, नागपूर, बुलडाणा, चंद्रपूर या जिल्ह्यांना यलो अलर्ट दिलाय़. उर्वरित राज्यात ढगाळ आकाश राहण्याची, शक्यता आहे.