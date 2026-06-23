Monsoon Update: मान्सूनचा वेग मंदावला! देशातल्या १२ राज्यांतील ३१५ जिल्ह्यांवर दुष्काळाचे भीषण सावट

Agriculture Contingency Plans: देशावर 'अल निनो'चे संकट घोंगावू लागले असून मान्सूनचा वेगही कमालीचा मंदावला आहे. देशातील अनेक भागांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडत असल्यामुळे परिस्थिती चिंताजनक बनत चालली आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारसह देशातील १२ राज्यांतील तब्बल ३१५ जिल्ह्यांमध्ये यावर्षी कमी पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. .केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मंगळवार, दि. २३ जून २०२६ रोजी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली की, देशात आतापर्यंत पडलेल्या पावसात तब्बल ४३ टक्क्यांची मोठी घट नोंदवली गेली आहे. ही स्थिती आगामी २ जुलैपर्यंत अशीच राहू शकते, ज्याचा थेट परिणाम मान्सूनच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेती क्षेत्रावर होणार आहे. संभाव्य संकट ओढवण्याची वाट न पाहता सरकारने आधीच उपाययोजना सुरू केल्या आहेत..Donald Trump: 'होर्मुझ'मधील निर्बंध अखेर शिथिल होणार; इराणच्या अण्वस्त्र प्रकल्पांबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा दावा.केंद्र सरकारने ७६ जिल्ह्यांना 'मध्यम प्राथमिकता' श्रेणीत ठेवले आहे, जेथे ५० टक्क्यांपर्यंत सिंचन सुविधा उपलब्ध आहेत; तर १२८ जिल्हे चांगल्या स्थितीत असून तिथे धरणे व इतर माध्यमांद्वारे सिंचनाची सोय आहे. या धोक्याच्या छायेत मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आणि ओडिशा या राज्यांचा समावेश आहे.कृषी मंत्रालयाने संवेदनशील जिल्ह्यांसाठी तयार केलेल्या आपत्कालीन योजनांमध्ये प्रत्येक जिल्ह्याचे हवामान, पीक पद्धती, जलस्रोत आणि स्थानिक धोके लक्षात घेऊन स्वतंत्र रणनीती आखली आहे. यामध्ये कमी पाऊस झाल्यास पर्यायी पिकांची निवड करणे, पिकांमध्ये बदल करणे, मर्यादित पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित ठेवणे या उपायांचा समावेश आहे..Tankerman Salman Pathan : गावचा पाणी पुरवठा झाला कमी; अगरवाडगावची तहान भागवतोय ‘टँकरमॅन’ सलमान.याशिवाय, अल निनो आणि मान्सूनच्या स्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी कृषी मंत्रालयाचा 'अल निनो मॉनिटरिंग सेल' आणि 'क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप' सतत कार्यरत आहेत. सचिव स्तरावर दर आठवड्याला याचा आढावा घेतला जात असून, स्वतः कृषी मंत्री नियमितपणे परिस्थितीचे मूल्यांकन करत आहेत. वेळेत पाणी व्यवस्थापन, पीक नियोजन आणि मदत यंत्रणा प्रभावीपणे राबवल्यास कमकुवत मान्सून असूनही शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठ्या नुकसानीपासून वाचवता येऊ शकते, असा विश्वास कृषी मंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.