देश

Monsoon Update: मान्सूनचा वेग मंदावला! देशातल्या १२ राज्यांतील ३१५ जिल्ह्यांवर दुष्काळाचे भीषण सावट

High Priority Areas: केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मंगळवार, दि. २३ जून २०२६ रोजी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली की, देशात आतापर्यंत पडलेल्या पावसात तब्बल ४३ टक्क्यांची मोठी घट नोंदवली गेली आहे.
India faces a severe monsoon deficit

India faces a severe monsoon deficit

esakal

संतोष कानडे
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Agriculture Contingency Plans: देशावर 'अल निनो'चे संकट घोंगावू लागले असून मान्सूनचा वेगही कमालीचा मंदावला आहे. देशातील अनेक भागांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडत असल्यामुळे परिस्थिती चिंताजनक बनत चालली आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारसह देशातील १२ राज्यांतील तब्बल ३१५ जिल्ह्यांमध्ये यावर्षी कमी पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

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