Monsoon Update : हवामानात अचानक मोठा उलटफेर! ३० हून अधिक जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा; वाचा सविस्तर

परतीच्या मान्सूनच्या काळात देशातील हवामानात अचानक मोठा आणि अनपेक्षित बदल झाला असून, अनेक भागांत वादळी वारे, मुसळधार पाऊस आणि गारपिटीने प्रचंड हाहाकार माजवला आहे. ताशी २२ ते २६ किलोमीटर वेगाने वाहणारे वारे आणि विजेच्या कडकडाटासह झालेल्या पावसामुळे झाडे व भिंती कोसळून, तसेच वीज पडून पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. हवामानातील या बदलाचा मोठा तडाखा उत्तर प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांना बसला असून, हवामान खात्याने ३० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा देत ‘यलो अलर्ट’ जारी केला आहे..एकाच वेळी ३ हवामान प्रणाली सक्रियहवामान तज्ज्ञ डॉ. एस. एन. पांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर महिन्यात वातावरणात एकाच वेळी तीन मोठ्या हवामान प्रणाली सक्रिय झाल्याने हा अनपेक्षित बदल झाला आहे:मान्सूनची माघार : नैऋत्य मोसमी वारे वेगाने माघारी फिरत असल्याने मध्य आणि उत्तर-पश्चिम भारतात प्रति-चक्रवाती (Anti-cyclonic) स्थिती निर्माण होत आहे.वेस्टर्न डिस्टर्बन्स : भूमध्य समुद्रातून आलेला नवा ‘पश्चिमी विक्षोभ’ (Western Disturbance) हिमालयाच्या उंच शिखरांना धडकत असल्याने डोंगराळ भागात बर्फवृष्टी आणि लगतच्या भागात पाऊस होत आहे.ईशान्य मान्सूनची चाहूल : बंगालच्या उपसागरात वाऱ्यांची दिशा बदलत असून, हवेत प्रचंड प्रमाणात बाष्प जमा होत आहे..MPSC Student Agitation : पुण्यात एस. एम. जोशी पुलावरील एमपीएससी आंदोलनाला पोलिसांचा नकार; जागा तातडीने रिकामी करण्याचे आदेश.५ जणांचा मृत्यू; शेतीचे अतोनात नुकसानअचानक आलेल्या या वादळी पावसामुळे सीतापूर, आंबेडकरनगर, अयोध्या आणि लखीमपूर परिसरात वीज कोसळून व अंगावर झाड-भिंत पडून निष्पाप बालकासह ५ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक भागांत विजेचे खांब आणि झाडे उन्मळून पडल्याने वाहतूक आणि वीजपुरवठा विस्कळीत झाला. या अवेळी पावसामुळे शेतातील काढणीला आलेले भाताचे पीक आडवे झाले असून उसाच्या शेतीचेही मोठे नुकसान झाले आहे..या प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये सतर्कतेचा इशाराहवामान विभागाने लखनौ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, कानपूर, सहारनपूर, सीतापूर, गोंडा, मिर्झापूर, आझमगढ आणि जौनपूरसह ३० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि विजांच्या कडकडाटाची शक्यता वर्तवली असून, शेतकऱ्यांना व नागरिकांना खबरदारी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.