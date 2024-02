MOTN Survey: फडणवीस-शिंदे-अजितदादांच्या महायुतीवर भारी पडणार महाविकास आघाडी! 48 पैकी 26 जागांवर विजयाचा अंदाज

नवी दिल्ली : देशात येत्या काही दिवसांतच लोकसभा निवडणुकीचं बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी इंडिया टुडे आणि सी व्होटरनं 'देशाचा मूड काय?' हा सर्व्हे केला आहे. या सर्व्हेमधून संभाव्य निकाल आश्चर्यकारक असतील अशी माहिती समोर आली आहे. या सर्व्हेनुसार, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी ही फडणवीस-शिंदे-अजितदादा यांच्या महायुतीवर भारी पडताना दिसत आहे. (mood of the nation survey says mva wins 26 out of 48 seats in maharashtra)