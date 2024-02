Buldhana Loksabha: बुलडाणा लोकसभेसाठी ठाकरे-शिंदेंची लढत; ठाकरे गटाकडून नरेंद्र खेडेकरांना उमेदवारी?

बुलडाणा : लोकसभा निवडणुकीसाठी आता सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये घडामोडींना वेग आला आहे. त्यानुसार, यंदा बुलडाणा लोकसभा मतदारसंघासाठी शिवसेनेचे दोन्ही गट एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत. यासाठी ठाकरे गटाकडून जिल्हा संपर्क प्रमुख नरेंद्र खेडेकर यांना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

21 आणि 22 फेब्रुवारीला उद्धव ठाकरे बुलडाणा लोकसभा मतदारसंघाचा दौरा करणार आहेत, यावेळी खेडेकरांच्या नावाची घोषणा होऊ शकते. (Shivsena Thackeray Shinde faction fight for Buldhana Loksabha Narendra Khedekar will be Thackeray candidate)