Shocking News : भूतबाधा की मानसिक आजार? जन्मदात्या आईनं 15 दिवसांच्या बाळाला ठेवलं फ्रीजमध्ये; डॉक्टरांनी सांगितलं धक्कादायक कारण!

मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) : सोमवारी मुरादाबाद (Moradabad Shocking News) शहरात एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली. येथे एका आईने आपल्या अवघ्या १५ दिवसांच्या बाळाला फ्रीजमध्ये ठेवले. त्यानंतर ती झोपायला गेली. काही वेळातच बाळ रडू लागल्याने कुटुंबीयांनी तिथे धाव घेतली आणि तात्काळ फ्रीजमधून बाळाला बाहेर काढले. .वेळेवर मदत मिळाल्याने बाळाचा जीव वाचला. मात्र, या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. ही घटना कटघर पोलिस स्टेशन परिसरातील जब्बार कॉलनी करुला येथे घडली. यानंतर महिलेला मानसोपचार तज्ज्ञांकडे (Psychiatrist) दाखल करण्यात आले..'लिव्ह-इन रिलेशन'मध्ये राहणाऱ्या महिलेचा धक्कादायक निर्णय; तीन मुलींचा गळा दाबून केला खून; स्वतःही गळफास घेऊन संपवलं जीवन.उपचार करणारे मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. कार्तिकेय गुप्ता (Dr. Kartikey Gupta) यांनी सांगितले की, ही महिला प्रसूतीनंतरच्या मानसिक आजाराला बळी पडली होती. डॉक्टरांच्या मते, प्रसूतीनंतर सुमारे ५ टक्के महिलांना असा मानसिक आजार होतो आणि यात रुग्ण आपत्कालीन मानसिक स्थितीत जातो. जेव्हा मूल रडू लागले, तेव्हा महिलेच्या मनात चुकीची कल्पना निर्माण झाली आणि तिला वाटले की, बाळ तिला मारण्यास सांगत आहे. त्याच नैराश्यात तिने मुलाला फ्रीजमध्ये ठेवले..दरम्यान, या महिलेच्या कुटुंबीयांनी तिच्या वर्तनाला मानसिक आजार समजण्याऐवजी 'भूतबाधा' मानले. त्यांनी तिला एका तांत्रिकाकडेही नेले, परंतु काहीही परिणाम झाला नाही. त्यानंतर अखेर कुटुंबीयांनी तिला मानसोपचार तज्ज्ञांकडे नेले..२३ वर्षीय महिला आपल्या पतीसोबत आणि सासरच्या कुटुंबासोबत राहते. पती पितळ कारागीर आहे. मुलाच्या जन्मानंतरच तिच्या वर्तनात मानसिक बदल दिसू लागले होते. मात्र, याबाबतची अज्ञानामुळे कुटुंबाने चुकीच्या मार्गाचा अवलंब केला. सुदैवाने वेळेत योग्य उपचार सुरू झाल्याने तिच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.