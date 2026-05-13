Milk Rate Hike: महागाईचा आणखी एक फटका! अमूलनंतर मदर डेअरीनेही दूध दर वाढवले, किती रुपयांनी? बजेट कोलमडणार

सध्या देशात महागाईचा दर सातत्याने वाढत आहे. अलीकडेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे लोक त्रस्त झाले होते. त्यानंतर गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या किमती आणि त्याच्या तुटवड्याने लोकांच्या अडचणी आणखी वाढवल्या. आता लोकांना अन्न आणि पेये, विशेषतः दुग्धजन्य पदार्थांच्या खरेदीचा काळजीपूर्वक विचार करावा लागेल, कारण अनेक कंपन्यांनी एकाच वेळी त्यांच्या किमती वाढवल्या आहेत. यामुळे सर्वसामान्य माणसाची चिंता वाढली आहे..मदर डेअरीने दुधाच्या दरात वाढ केली आहे. अलीकडेच, अमूलने दुधाच्या दरात प्रति लिटर २ रुपयांनी वाढ केली होती. आता मदर डेअरीनेही त्याचेच अनुकरण केले आहे. मदर डेअरीनेही आपल्या दुधाच्या दरात प्रति लिटर २ रुपयांनी वाढ केली आहे. परिणामी, कंपनीच्या सहा उत्पादनांच्या किमती उद्या, १४ मे पासून वाढतील. या वाढीव किमती उद्यापासून लागू होतील..कंपनीने म्हटले आहे की, ग्राहकांवरील भार कमी करण्यासाठी ही केवळ दरातील आंशिक वाढ आहे. या बदलानंतर दिल्ली-एनसीआरमध्ये फुल क्रीम दूध ७२ रुपये आणि टोन्ड दूध ६० रुपये प्रति लिटर दराने उपलब्ध होईल. यानंतर, पंजाबस्थित वेरकानेही दुधाच्या दरात वाढ केली आहे. वेरकाच्या दुधाच्या दरातही प्रति लिटर ₹2 ने वाढ झाली आहे..मदर डेअरीने बुधवारी एका निवेदनात म्हटले आहे की, वाढत्या खर्चाची अंशतः भरपाई करण्यासाठी गुरुवारपासून दुधाच्या दरात प्रति लिटर २ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. शेवटची दरवाढ एप्रिल २०२५ च्या अखेरीस झाली होती. गेल्या वर्षभरात शेतकऱ्यांकडून मिळणाऱ्या खरेदी दरात सुमारे ६% वाढ झाली आहे. ग्राहकांवरील परिणाम कमी करण्यासाठी सतत प्रयत्न सुरू असूनही, ही दरवाढ करणे आवश्यक झाले आहे..मदर डेअरीने म्हटले आहे की, या दरसुधारणेमुळे वाढलेल्या खर्चाचा केवळ अंशतः भार ग्राहकांवर टाकला जात असून, शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या हितांमध्ये संतुलन राखण्याचा यामागे हेतू आहे. मदर डेअरीने सांगितले की, ती आपल्या दूध विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलापैकी सुमारे ७५ ते ८० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना देते. मदर डेअरी दिल्ली-एनसीआरमध्ये दररोज सुमारे ३५ लाख लिटर दुधाची विक्री करते.