Crime News : पूर्वजांच्या मोक्षासाठी आईनेच घेतला दोन लेकरांचा बळी, सासऱ्याच्याही हत्येचा प्रयत्न; धक्कादायक घटनेने सगळेच हादरले

Gujarat crime : सुनीताचे सासरे झोपेत असताना त्यांचाही गळा दाबण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.सासरे तावडीतून पळून शेजाऱ्यांकडे गेले आणि पोलिसांना माहिती देण्यात आली.पोलिसांनी दरवाजा फोडून घरात प्रवेश केला आणि मुलांच्या मृतदेहाजवळ बसलेल्या सुनीताला अटक केली.
Police at the Navsari apartment where Sunita Sharma was arrested after allegedly strangling her two children and attempting to attack her father-in-law.

  1. नवसारीच्या बिलीमोरा येथे एका महिलेने पूर्वजांना मोक्ष मिळावा म्हणून आपल्या दोन मुलांची गळा दाबून हत्या केली.

  2. आरोपी सुनीता शर्मा ही मूळ उत्तर प्रदेशातील असून पती, दोन मुले आणि सासऱ्यासोबत राहत होती.

  3. पती शिवकांत टायफॉइडमुळे रुग्णालयात दाखल असल्याने घरात फक्त सुनीता आणि सासरे होते.

गुजरातमधील नवसारी जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पूर्वजांना मोक्ष मिळावा म्हणून एका महिलेने आपल्या पोटच्या दोन मुलांचा गळा दाबून खून केला आहे. महिलेने तिच्या सासऱ्यालाही मारण्याचा प्रयत्न केला पण तिच्या तावडीतून सुटका करुन पळून जाण्यात यशस्वी झाल्याने त्याचा जीव वाचला.

