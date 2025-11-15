Crime News : पूर्वजांच्या मोक्षासाठी आईनेच घेतला दोन लेकरांचा बळी, सासऱ्याच्याही हत्येचा प्रयत्न; धक्कादायक घटनेने सगळेच हादरले

Summaryनवसारीच्या बिलीमोरा येथे एका महिलेने पूर्वजांना मोक्ष मिळावा म्हणून आपल्या दोन मुलांची गळा दाबून हत्या केली.आरोपी सुनीता शर्मा ही मूळ उत्तर प्रदेशातील असून पती, दोन मुले आणि सासऱ्यासोबत राहत होती.पती शिवकांत टायफॉइडमुळे रुग्णालयात दाखल असल्याने घरात फक्त सुनीता आणि सासरे होते..गुजरातमधील नवसारी जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पूर्वजांना मोक्ष मिळावा म्हणून एका महिलेने आपल्या पोटच्या दोन मुलांचा गळा दाबून खून केला आहे. महिलेने तिच्या सासऱ्यालाही मारण्याचा प्रयत्न केला पण तिच्या तावडीतून सुटका करुन पळून जाण्यात यशस्वी झाल्याने त्याचा जीव वाचला. .पोलिसांनी सांगितले की, ही घटना गुरुवारी रात्री नवसारी जिल्ह्यातील बिलीमोरा शहरातील देसरा परिसरातील एका फ्लॅटमध्ये घडली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, मूळ उत्तर प्रदेशातील रहिवासी असलेली आरोपी सुनीता शर्मा तिचा पती शिवकांत, ७ आणि ४ वर्षांचे दोन मुले आणि तिचे सासरे इंद्रपाल यांच्यासोबत अपार्टमेंटमध्ये राहत होती. .अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शिवकांतला टायफॉइडचे निदान झाले होते आणि त्याला एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. सुनीताचे सासरे इंद्रपाल त्यांच्या पत्नीसोबत मुलगा शिवकांत याला जेवण देण्यासाठी रुग्णालयात गेले होते आणि परत आल्यानंतर ते झोपी गेले. सुनीता तिच्या बेडरूममध्ये होती. अचानक मध्यरात्री, काही दिवसांपासून अस्वस्थ असलेली सुनीता एका देवतेची प्रार्थना करू लागली आणि तिच्या पूर्वजांच्या उद्धारासाठी तिच्या दोन्ही मुलांचा गळा दाबून खून केला. .त्यांनी सांगितले की, त्यानंतर सुनीता तिच्या सासरच्या खोलीत गेली आणि तिच्या सासऱ्यांचाही गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते शेजाऱ्यांकडे पळून गेले. त्यांनी शेजाऱ्यांना सगळी हकिकत सांगितली..डीएसपी गोहिल म्हणाले की, दरम्यान, तिने समोरचा दरवाजा आतून बंद केला आणि शेजाऱ्यांनी वारंवार ठोठावल्यानंतरही तो उघडला नाही. घटनेची माहिती मिळताच, स्थानिक पोलिस ठाण्यातील एक पथक घटनास्थळी पोहोचले, त्यांनी दरवाजा तोडला आणि मुलांच्या मृतदेहांजवळ बसलेल्या सुनीताला अटक केली..FAQs 1. ही घटना कुठे घडली?नवसारी जिल्ह्यातील बिलीमोरा शहरातील देसरा परिसरात. 2. आरोपी कोण आहे?आरोपीचे नाव सुनीता शर्मा असून ती मूळ उत्तर प्रदेशातील आहे. 3. मुलांची हत्या का करण्यात आली?तिने पूर्वजांना मोक्ष मिळावा असा अंधश्रद्धेमुळे मुलांचा खून केला. 4. त्या वेळी पती कुठे होते?पती शिवकांत टायफॉइडमुळे रुग्णालयात दाखल होते. 5. सासऱ्यांचे काय झाले?महिलेने त्यांचाही गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला पण ते पळून जाऊन वाचले. 6. पोलिसांनी आरोपीला कसा पकडले?शेजाऱ्यांच्या माहितीवरून पोलिसांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला आणि सुनीताला मुलांच्या मृतदेहांसमोरून पकडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.