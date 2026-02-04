गिर्यारोहकांनो, बॅगा भरा! उत्तराखंडमधील ८३ शिखरे आता सर करता येणार; फी सुद्धा झाली माफ!

उत्तराखंड सरकारने साहसी पर्यटनाच्या क्षेत्रात एक क्रांतीकारी पाऊल उचलले आहे. हिमालयातील उत्तुंग शिखरांवर स्वारी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या गिर्यारोहकांसाठी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्याची दारे सताड उघडी केली आहेत..देवभूमी उत्तराखंडने साहसी खेळांना चालना देण्यासाठी ८३ प्रमुख हिमालयीन शिखरे गिर्यारोहणाासाठी खुली केली आहेत. यामध्ये ५,७०० मीटरपासून ७,७५६ मीटर उंचीच्या कामेत, नंदा देवी ईस्ट, चौखंबा, त्रिशूल आणि शिवलिंग यांसारख्या जगप्रसिद्ध शिखरांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या मोहिमांमुळे केवळ पर्यटनालाच नाही, तर सीमावर्ती भागातील स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधीही मिळणार आहेत..गिर्यारोहकांसाठी मोठी आनंदाची बातमी -भारतीय गिर्यारोहकांसाठी मोफत: भारतीय गिर्यारोहकांना आता कोणतीही 'पीक फी' किंवा 'कॅम्पिंग फी' द्यावी लागणार नाही. हा सर्व खर्च आता राज्य सरकार स्वतः उचलणार आहे.विदेशी पर्यटकांना सवलत: परदेशी गिर्यारोहकांकडून घेतला जाणारा अतिरिक्त राज्यस्तरीय कर आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे.ऑनलाइन परवाना: परवान्यासाठी आता सरकारी कचेऱ्यांमध्ये फेऱ्या मारण्याची गरज नाही. 'UKMPS' या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे झटपट परवानगी मिळेल. .मुख्यमंत्री धामी यांनी स्पष्ट केले की, या निर्णयामुळे डोंगराळ भागातील अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल आणि तरुणांचे होणारे स्थलांतर थांबेल. दरम्यान, केंद्रीय बजेट २०२६ मध्येही उत्तराखंडमध्ये 'इको-फ्रेंडली माउंटेन ट्रेल्स' विकसित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, हिमालयाचे सौंदर्य जपण्यासाठी 'लीव नो ट्रेस' (Leave No Trace) म्हणजेच कोणताही कचरा न करण्याचे नियम कडक करण्यात आले आहेत..थोडक्यात सांगायचे तर, आता उत्तराखंड हे केवळ धार्मिक पर्यटनाचे केंद्र न राहता जगातील अव्वल 'ॲडव्हेंचर डेस्टिनेशन' बनण्यासाठी सज्ज झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.