गिर्यारोहकांनो, बॅगा भरा! उत्तराखंडमधील ८३ शिखरे आता सर करता येणार; फी सुद्धा झाली माफ!

उत्तराखंड सरकारने साहसी पर्यटनाच्या क्षेत्रात एक क्रांतीकारी पाऊल उचलले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तराखंड सरकारने साहसी पर्यटनाच्या क्षेत्रात एक क्रांतीकारी पाऊल उचलले आहे. हिमालयातील उत्तुंग शिखरांवर स्वारी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या गिर्यारोहकांसाठी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्याची दारे सताड उघडी केली आहेत.

