देशात 30 जानेवारीला 2 मिनिटं मौन; केंद्र सरकारचा आदेश

नवी दिल्ली - राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथीच्या दिवशी म्हणजेच 30 जानेवारीबाबत केंद्र सरकारने आदेश जारी केला आहे. हा दिवस दरवेळीप्रमाणे हुतात्मा दिवस म्हणून साजरा केला जाणार आहे. तसंच सर्व राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशांना आदेश दिले आहेत. यामध्ये स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देणाऱ्यांची आठवण म्हणून दोन मिनिटं मौन बाळगण्यास सांगितलं आहे. त्यासोबत कामकाज आणि इतर व्यवहारही दोन मिनिटांसाठी बंद राहतील.

हुतात्मा दिवसासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यात म्हटलं आहे की, 30 जानेवारीला यापुढे दरवर्षी 11 वाजता दोन मिनिटांसाठी मौन पाळण्यात यावं. यासोबतच पूर्ण देशभरात त्या दोन मिनिटांसाठी कोणतंही काम होणार नाही तसंच इतर गोष्टीही बंद राहतील.

Ministry of Home Affairs writes to the Chief Secretaries of all States/UTs, issuing instructions laid down for observance of Martyrs' Day on 30th January.

Silence should be observed & work & movement stopped for 2 minutes throughout the country at 11 am on 30th. pic.twitter.com/2hYwYXMKSZ

