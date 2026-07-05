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MP Cabinet:अग्निवीरांना मोठी भेट! पोलीस भरतीत 20% आरक्षण, भोपाळ गॅस ट्रॅजडीच्या जागेवर उभे राहणार भव्य स्मारक

अग्निवीरांना पोलीस भरतीत २०% आरक्षण, भोपाळ गॅस दुर्घटनेच्या जागी भव्य स्मारक; समरसता वसतिगृहे, मंदिर सुरक्षा आणि शासकीय यंत्रणेत कडक शिस्तीचे निर्णय
The MP Cabinet has approved 20% reservation for Agniveers in Special Armed Police recruitment and announced several major governance reforms.

The MP Cabinet has approved 20% reservation for Agniveers in Special Armed Police recruitment and announced several major governance reforms.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी २ जुलै रोजी मंत्रालयात विविध विभागांच्या प्रगतीचा आणि आगामी कार्ययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी राज्य शासनाच्या प्राधान्यक्रमाच्या विषयांवर जलद गतीने कार्यवाही करण्याचे आणि निश्चित उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवण्याचे निर्देश दिले. या बैठकीत सामाजिक समरसता, रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि ऐतिहासिक वारशांच्या जतनासाठी अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले.

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