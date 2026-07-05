MP Cabinet:अग्निवीरांना मोठी भेट! पोलीस भरतीत 20% आरक्षण, भोपाळ गॅस ट्रॅजडीच्या जागेवर उभे राहणार भव्य स्मारक

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी २ जुलै रोजी मंत्रालयात विविध विभागांच्या प्रगतीचा आणि आगामी कार्ययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी राज्य शासनाच्या प्राधान्यक्रमाच्या विषयांवर जलद गतीने कार्यवाही करण्याचे आणि निश्चित उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवण्याचे निर्देश दिले. या बैठकीत सामाजिक समरसता, रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि ऐतिहासिक वारशांच्या जतनासाठी अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले..युनियन कार्बाइडच्या भूमीवर भव्य स्मारक (Bhopal Memorial Project)भोपाळमधील युनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) च्या रासायनिक कचऱ्यापासून मुक्त करण्यात आलेल्या जमिनीवर एक भव्य आणि स्मरणीय स्मारक निर्माण केले जाणार आहे.गुजरातच्या 'भुज' पॅटर्नचा अभ्यास: या स्मारकाचा आराखडा तयार करण्यासाठी 'एप्को' (EPCO) या संस्थेला जबाबदारी देण्यात आली आहे. गुजरातच्या भुज येथील भूकंपाच्या स्मृतीप्रित्यर्थ उभारण्यात आलेल्या आधुनिक संग्रहालयाची (म्युझियम) पाहणी करून भोपाळमध्येही तसाच भव्य प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत..अग्निवीरांना २० टक्के आरक्षण आणि मंदिरांमध्ये होमगार्ड्सची नियुक्तीपोलीस भरतीत सवलत: भारतीय सैन्यातून सेवा बजावून बाहेर पडणाऱ्या अग्निवीरांना मध्य प्रदेश पोलीस दलातील 'विशेष सशस्त्र दलात' (आरक्षक/कॉन्स्टेबल पद) २० टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी घेतला असून गृह विभागाला यावर तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.मंदिर सुरक्षा: उज्जैनच्या श्री महाकालेश्वर मंदिराच्या धर्तीवर राज्यातील इतर प्रमुख मंदिरांमध्येही होमगार्ड्सच्या पदांची निर्मिती केली जाईल, ज्यांचा खर्च संबंधित मंदिर समित्या उचलतील..'समरसता वसतिगृहे' आणि शाळांचे युक्तियुक्तकरण (Educational Reforms)शिक्षण क्षेत्रात समानता आणण्यासाठी सरकारने दोन मोठे निर्णय घेतले आहेत:एकत्रित वसतिगृहे (Samrasata Hostels): राज्यातील वेगवेगळ्या वर्गांसाठी चालवली जाणारी सरकारी वसतिगृहे आता स्वतंत्र न ठेवता त्यांचे एकत्रिकरण करून एकच 'संयुक्त वसतिगृह' बनवले जाईल. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक सलोखा आणि बंधुभाव वाढेल, म्हणून यांना 'समरसता वसतिगृहे' असे नाव दिले जाईल.स्कूल चलो अभियान: राज्यात १५ जुलैपर्यंत चालणाऱ्या 'स्कूल चलो अभियाना' दरम्यान जास्तीत जास्त 'सांदीपनी विद्यालयांच्या' इमारतींचे लोकार्पण केले जाईल. या विद्यालयांची राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्रँडिंग करण्यासाठी शिक्षण विभाग विशेष धोरण तयार करेल..उज्जैन विमानतळ, भेलची जमीन आणि ५३ हजार गावांत मोहीमउज्जैन विमानतळ (Ujjain Airport): उज्जैनमधील दताना मताना हवाई पट्टीच्या ठिकाणी नवीन भव्य विमानतळ उभारण्यासाठी जमीन संपादन (Land Acquisition) पूर्ण झाले असून कायदेशीर प्रक्रिया (कलम ११ ची कारवाई) झाली आहे. लवकरच या विमानतळाचे भूमीपूजन केले जाईल.भेल (BHEL) जमीन वापसी: भोपाळमधील 'भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड'ला (BHEL) शासनाने दिलेली पण सध्या वापरात नसलेली अतिरिक्त जमीन परत घेण्यासाठी केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयासोबत तातडीने समन्वय साधला जाईल.गावागावांत नोंदणी शिबिरे: ग्रामीण भागातील रहिवाशांना त्यांच्या हक्काच्या घरांची नि:शुल्क रजिस्ट्री (नोंदणी) करून देण्यासाठी राज्यातील ५३ हजार गावांमध्ये विशेष नोंदणी शिबिरे लावली जातील..अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी वेळ पाळणे बंधनकारक:शासकीय नियमांनुसार सर्व कर्मचाऱ्यांनी कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १० ते संध्याकाळी ६ या वेळेत कार्यालयात उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. या वेळेच्या पाळणुकीसाठी राज्य मंत्रालय, विंध्याचल आणि सातपुडा भवनातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी 'बायोमेट्रिक हजेरी' (Biometric Attendance) व्यवस्था कडकपणे लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.