१९ वर्षीय तरुणीला परराज्यात नेत २ लाखांत विकलं, फसवून लग्न केलं अन् २ महिने लैंगिक अत्याचार
Human Trafficking Case : याप्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली आहे. यात एका महिलेचाही समावेश आहे. तर दोन आरोपी फरार असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
१९ वर्षांच्या तरुणीला राजस्थानमध्ये नेऊन विकल्याचा धक्कादायक प्रकार घडकीस आला आहे. मध्यप्रदेशमध्ये ही घटना घडली आहे. पोलिसांनी या तरुणीला ताब्यात घेतलं असून याप्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली आहे. यात एका महिलेचाही समावेश आहे. तर दोन आरोपी फरार असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत.