चार दिवसांत पत्नी गर्भवती कशी राहू शकते? आर्मीत असलेल्या पतीची थेट हायकोर्टात धाव, नेमकं प्रकरण काय?

पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत एका पतीने चक्क घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली आहे. हे प्रकरण आता मध्यप्रदेशच्या उच्च न्यायालयात पोहोचलं आहे. यावेळी उच्च न्यायालयाने पत्नीच्या मुलीची डीएनए चाचणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही डीएनए चाचणी मुलीला वैध किंवा अवैध ठरवण्यासाठी नाही, तर पत्नीवरील आरोप खरे की खोटे हे तपासण्यासाठी आहे, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, हे प्रकरण २०१५ सालचं आहे. याप्रकरणी कौंटुबिक न्यालायाने पत्नीला मुलीची डीएनए चाचणी करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाला पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवर नुकताच मध्य प्रदेश उच्चन्यालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत, मुलीच्या डीएनए चाचणीचे निर्देश योग्य असल्याचं सांगितलं..Crime: भयंकर! ४० वर्षीय प्रेयसीला २७ वर्षीय प्रियकराकडून मूल हवं होतं; तरुणाच्या पत्नीला कळलं अन् भलतंच कांड घडलं!.उच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले की, ''ही चाचणी मुलीला अवैध ठरवण्यासाठी नाही. तसेच या चाचणीचा तिच्या कायदेशीर ओळखीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. केवळ पत्नीवर लावण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये कितपत तथ्य आहे, हे तपासण्यासाठी ही चाचणी करण्याचा निर्देश देण्यात येत आहे.''पुढे बोलताना, ''जर पत्नीने डीएन चाचणी करण्यास नकार दिला, तर कौटुंबिक न्यायालयाला भारतीय पुरावा अधिनियमातील कलम 114(h) किंवा नव्या भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 अंतर्गत तिच्याविरोधात प्रतिकूल अनुमान काढण्याचा पूर्ण अधिकार न्यायालयाला राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केलं..यावेळी पतीने न्यायालयात सांगितले की, तो भारतीय सैन्यात कार्यरत आहे. ऑक्टोबर 2015 मध्ये पत्नीच्या बोलावण्यावरून तो घरी आला होता. घरी परतल्यानंतर अवघ्या चार दिवसांत पत्नीने ती गर्भवती असल्याची माहिती दिली होती. त्यामुळे त्याला संशय आला. यावर न्यायालयाने हा दावा मान्य करत वैद्यकीय शास्त्रानुसार चार दिवसांत गर्भधारणा समजणे अत्यंत संशयास्पद आहे, असंही म्हटलं..Pune News : 'मुलगी माझी नाही' तिचा डीएनए तपासावा; पालकत्व तपासणीसाठी पित्याने केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळला!.याशिवाय, मुलीचा जन्मही ऑक्टोबर २०१५ नंतर सुमारे आठ महिन्यांनी झाला, ज्यामुळे पती-पत्नी दीर्घकाळ एकत्र नसल्याचा युक्तिवाद अधिक बळकट होत, अंसी न्यायालयाने स्पष्ट केलं. याप्रकरणी आता मुलीच्या डीएनए चाचणीनंतर पुढील सुनावणी होणार असल्याचं न्यायालयाने सांगितलं.