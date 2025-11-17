१० वी पास...१० वर्षांचा प्रिटिंगचा अनुभव...YouTube बघून तयार केल्या बनावट नोटा अन्...; पठ्ठ्याची करामत वाचून व्हाल थक्क

मध्य प्रदेश पोलिसांनी बनावट नोटा बनवणाऱ्या एका मोठ्या टोळीचा भांडाफोड केला आहे. भोपाल, खंडवा आणि रतलाम येथे छापेमारी करत पोलिसांनी आरोपींना अटक केली आहे. त्यांच्याकडून लाखोंच्या बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या आहेत. या आरोपींची सध्या चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपीला भोपालमधून अटक करण्यात आली असून त्याने यूट्यूबवरील व्हिडिओ पाहून बनावट नोटा छापल्याचं पोलिसांना सांगितलं. .मिळालेल्या माहितीनुसार, विवेक यादव असं या आरोपीचं नाव आहे. त्याच्या भोपाळमधील घरातून पोलिसांनी 500 रुपयांच्या बनावट नोटांचा साठा जप्त केला आहे. तो प्रिंटर आणि स्कॅनरच्या मदतीने बनावट नोटा छापत होता, असं तपासात समोर आले आहे. गेल्या एका वर्षात त्याने जवळपास 6 लाख रुपयांच्या बनावट नोटा बाजारात आणल्याचं समजतंय. पोलिसांनी घटनास्थळावरून 2 लाखांहून अधिक किमतीच्या नोटा तसेच यंत्रसामग्री जप्त केल्याची माहिती आहे..Madhya Pradesh : आता मध्य प्रदेशातील सर्व शासकीय भरतींसाठी एकसमान परीक्षा प्रणाली लागू होणार, CM यादव यांची घोषणा.मिळालेल्या माहितीनुसार, विवेक यादव पिपलानी परिसरातील शांतिनगर भागातील किराणा, पान-बीडी, स्टेशनरी अशा लहान दुकानदारांकडे 500 रुपयांच्या बनावट नोटा देत होते. तसेच त्याच्याकडून काही सामान खरेदी करून खऱ्या नोटा घेत होता. विवेक यादव दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रिंटिंग प्रेसमध्ये काम करत होता. त्याने यूट्यूबवरील तंत्रज्ञानावरील व्हिडिओ आणि काही पुस्तकांचा अभ्यास करून बनावट नोटा बनवण्याची प्रक्रिया शिकून घेतली होती..Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश सरकारने लाडक्या बहिणींना आजवर दिले ४० हजार कोटींहून अधिक पैसे, मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती .यासंदर्भात बोलताना, भोपालचे पोलीस आयुक्त हरिनारायण मिश्रा म्हणाले, आरोपी केवळ दहावीपर्यंत शिक्षण घेतलेले आहे. त्यांनी यूट्यूबवर व्हिडिओ पाहून बनावट नोटा बनवल्या. आरोपींचं मोठे रॅकेट कार्यरत आहे का? याची पुढील चौकशी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.