MPSC Exam : महाराष्ट्र गट-क मुख्य परीक्षेनंतर STI-PSI पूर्व परीक्षेच्या अर्जास मुदतवाढ देण्याची मागणी....विद्यार्थ्यांनी नेमकं काय दिलं कारण?

Students Demand Extension for MPSC Group B (STI-PSI) Prelims : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आता २५ ऑगस्टपर्यंत अर्ज सादर करता येणार आहे. यापूर्वी या परीक्षेची अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख २२ ऑगस्ट होती. मात्र, ही मुदत तीन दिवसांनी वाढवण्यात आली आहे. एमपीएससीने त्यांच्या वेबसाईटवर परिपत्रक जारी करत यासंदर्भात माहिती दिली आहे. .याबरोबरच आता एमपीएससी गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ साठीही ऑनलाइन अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत वाढवून द्यावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहेत. या परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख २१ ऑगस्ट आहे. त्यामुळे या परीक्षेचा अर्ज भरण्यासाठीही मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थी करू लागले आहेत. स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशनचे अध्यक्ष महेश घरबुडे यांनी याबाबत आयोगाला आवाहन केले आहे..MPSC Recruitment : औषध निरीक्षकपदांची जाहिरात; फार्मसी विद्यार्थ्यांना तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर दिलासा.महेश घरबुडे यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी नेटवर्कच्या समस्या उद्भवत आहेत, त्यामुळे ऑनलाइन अर्ज भरण्यास अडचणी येत आहेत. तसेच, सलग शासकीय सुट्ट्यांमुळे शासकीय कार्यालये बंद असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रे मिळालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याच्या मुदतीत किमान ८ दिवसांची वाढ करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे..MPSC Success Story: एमपीएससी परीक्षेत माेहिनी गाेळे-किर्दतची हॅट्रीक';वडिलांनी पिठाची गिरण चालवून स्वप्नांना दिलं बळ,यशाला घातली गवसणी.एमपीएससी गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त पूर्व परीक्षा येत्या ९ नोव्हेंबर रोजी, तर तर मुख्य परीक्षा २ फेब्रुवारी २०२५ रोजी होणार आहे. यामध्ये सहाय्यक विभाग अधिकारी, राज्य कर निरीक्षक, उपनिबंधक (ग्रेड-१) आणि पोलीस उपनिरीक्षक यांच्या २८२ जागा भरल्या जाणार आहेत. अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत २१ ऑगस्ट २०२५ आहे, परंतु अनेक अडचणींमुळे ही मुदत वाढवून द्यावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.