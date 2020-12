'विरोधक दिशाभूल करताहेत; MSP ची व्यवस्था तशीच राहिल'

नवी दिल्ली : गेल्या एक महिन्यांपासून दिल्ली-हरियाणा बॉर्डरवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी दंड थोपटला असून ते रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे. शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यादरम्यान चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होऊनही अद्याप काही यशस्वी तोडगा निघाला नाहीये. हे काळे कायदे असून ते रद्द करण्याच्याच मागणीवर शेतकरी ठाम असल्याचं दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते दिल्लीतील मेहरौली येथील एका जाहीर कार्यक्रमात बोलत होते. त्यांनी ठामपणे म्हटलंय की, MSP अर्थात किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा या कायद्यांमध्येही आहे तशीच राहणार आहे.

The three farm laws are in the favour of the farmers. Nobody can remove MSP system or snatch farmers' land from them. The government is ready to hold talks with farmers' unions with an open heart: Union Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/OJr2LdStRr

— ANI (@ANI) December 25, 2020