हरिश साळवेंच्या लग्नात मुकेश अंबानी यांची ऑनलाईन हजेरी

लंडन: काही दिवसांपुर्वीच माजी सॉलिसिटर जनरल हरिश साळवे यांनी आता वयाच्या 65 व्या वर्षी दुसरे लग्न केले आहे. ते दुसरे लग्न करणार असल्याची बातमी गेल्या काही दिवसांपूर्वी आली होती. हरिश साळवे हे देशातील नामांकित अशा वकिलांपैकी एक आहेत. सध्या ते ब्रिटनमध्ये क्वीन्स कौन्सिल आहेत. त्यांनी आपल्या ब्रिटीश मैत्रीणीशी विवाह केला आहे. कॅरोलिन ब्रॉसर्ड असं या मैत्रीणीचं नाव आहे. त्यांनी लंडनमधील चर्चमध्ये हा विवाह केला आहे.

कोरोनामुळे या विवाहात हरिश साळवे यांच्या मित्रांना लोकांना जाता आले नाही. पण काही महत्वाच्या आणि साळवे यांच्या जवळच्या लोकांनी या विवाहास वर्चुअल (ऑनलाईन) हजेरी लावली होती. महत्वाचे म्हणजे त्यात रिलायन्स उद्योगसमुहाचे प्रमुख मुकेश अंबानीही वर्चुअली सामील झाले होते. यामध्ये अंबानी यांनी या दोघांनाही शुभेच्छा दिल्या आहेत.

The richest man Mukesh Ambani compliments richest lawyer Harish Salve on his second marriage pic.twitter.com/7sTG6gJUWl

— Sheela Bhatt (@sheela2010) October 30, 2020