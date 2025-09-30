देश

Cheetah Conservation: मुखी झाली अडीच वर्षाची; देशात जन्मलेली मादा चित्ता प्रजननक्षम

Kuno National Park: भारतात जन्मलेल्या १६ चित्त्यांपैकी मुखी ही चित्त्याची मादी सोमवारी पूर्णपणे प्रौढ झाली असून प्रजननक्षम झाली असल्याची माहिती ‘प्रोजेक्ट चिता’चे संचालक उत्तम कुमार शर्मा यांनी सोमवारी दिली.
Cheetah Conservation

Cheetah Conservation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भोपाळ : भारतात जन्मलेल्या १६ चित्त्यांपैकी मुखी ही चित्त्याची मादी सोमवारी पूर्णपणे प्रौढ झाली असून प्रजननक्षम झाली असल्याची माहिती ‘प्रोजेक्ट चिता’चे संचालक उत्तम कुमार शर्मा यांनी सोमवारी दिली.

Loading content, please wait...
Leopard
Project
Wildlife
Wild Animals

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com