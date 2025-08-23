देश

AC कोचच्या बाथरुममध्ये आढळला पाच वर्षांच्या मुलीचा मृतदेह....मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेसमध्ये खळबळ

5-Year-Old Girl Found Dead in AC Coach Bathroom : मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेसमधील B2 कोचच्या बाथरूममधील कचराकुंडीत हा मृतदेह सापडला . मृत मुलीचे वय अंदाजे पाच वर्षे असल्याची माहिती आहे.
Shubham Banubakode
Updated on

एक्सप्रेस ट्रेनच्या एसी कोचमधील बाथरूममध्ये पाच वर्षांच्या मुलीचा मृतदेह आढळला आहे. या घटनेने चांगलीच खळबळ उडाली आहे. याची माहिती मिळताच रेल्वे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून तपास सुरु केल आहे. तसेच मुलीचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आला आहे.

Mumbai

