AC कोचच्या बाथरुममध्ये आढळला पाच वर्षांच्या मुलीचा मृतदेह....मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेसमध्ये खळबळ

एक्सप्रेस ट्रेनच्या एसी कोचमधील बाथरूममध्ये पाच वर्षांच्या मुलीचा मृतदेह आढळला आहे. या घटनेने चांगलीच खळबळ उडाली आहे. याची माहिती मिळताच रेल्वे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून तपास सुरु केल आहे. तसेच मुलीचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेसमधील B2 कोचच्या बाथरूममधील कचराकुंडीत हा मृतदेह सापडला . मृत मुलीचे वय अंदाजे पाच वर्षे असल्याची माहिती आहे. प्राथमिक तपासानुसार मुलीचे अपहरण करून तिची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर मृतदेह बाथरुमधील कचराकुंडीत टाकण्यात आला..Pune Railway Update : पुण्यातून रेल्वेसेवा सुरळीत, प्रवाशांना दिलासा.या प्रकरणात पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला असून, मृत मुलीची ओळख पटवून तिच्या कुटुंबीयांचा शोध घेण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. याशिवाय पोलिसांनी घटनास्थळी उपस्थित प्रवाशांचे जबाब नोंदवले आहेत. अपहरण आणि हत्या अशा सर्व पैलूंचा विचार करून सखोल तपास केला जाईल, अशी माहिती रेल्वे पोलिसांकडून देण्यात आली आहे..Miraj Railway Station Incident : मिरज रेल्वे स्थानकात भंगार गोळा करणाऱ्या तरुणासोबत वाद, प्लॅटफॉर्मवर ढकलून दिलं अन् घडलं भयानक.दरम्यान, या मुलीचा मृतदेह आढळल्यानंतर रेल्वेतील प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. अशा प्रकारची घटना रेल्वे प्रवासात घडणे अत्यंत धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया काही प्रवाशांनी दिली आहे. या घटनेनंतर रेल्वे प्रवशांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत.