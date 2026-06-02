'प्रेग्नंट पत्नी गाडीत, मला जाऊ द्या', पतीचा भररस्त्यात ठिय्या; राज्यपालांसाठी रस्ता बंद केल्यानं वाहतूक कोंडी, VIDEO VIRAL

बंगळुरूत राज्यपालांच्या ताफ्यामुळे काही काळ वाहतूक रस्ता बंद केल्यानं गर्भवती पत्नीसह वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या पतीने थेट रस्त्यावरच ठिय्या मांडला. व्हीआयपी ताफ्यामुळे लावलेल्या निर्बंधामुळे ट्राफइकमध्ये अडकल्याचा आरोप पतीने केला. राज्यपालांच्या ताफ्यावेळी घडलेल्या या घटनेचे चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. बंगळुरू ओल्ड एअर पोर्ट परिसरात जवळपास ३० मिनिटे वाहतूक थांबली होती. आधीच या परिसरात रस्त्याचे काम सुरू असल्यानं वाहतुकीचा बोजवारा उडाला आहे. त्यातच अचानक वाहतूक थांबवल्यानं वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. त्यात ऑफिसला जाणारे, सर्वसामान्य नागरिक आणि रुग्णवाहिकासुद्धा अडकून पडली होती. Bengaluru Traffic Chaos During Governor Convoy Movement.व्हीआयपी ताफ्यासाठी रस्ता बंद केल्यानं वाहतूक कोंडीत अडकलेला एक व्यक्ती संतप्त झाला. त्यानंतर तो चौकात येऊन रस्त्यातच ठिय्या मांडून बसला. गर्भवती पत्नीसोबत आपण असून तिची प्रकृती बिघडत असल्याचा आरोप त्याने केला. बराच वेळ वाट पाहूनही रस्ता मोकळा होत नसल्यानं रस्त्यावर बसून त्याने निषेध केला. यावेळी त्याचा पोलिसांसोबतही वाद झाला..बंगळुरूच्या ओल्ड एअरपोर्ट रोडवर इस्रो जंक्शनजवळ व्यक्ती झेब्रा क्रॉसिंगवर बसून राहिला. पोलिसांना त्याने अडचण सांगितली तरी काही मार्ग निघत नसल्यानं त्याने संताप व्यक्त केला. माझी प्रेग्नंट असलेली पत्नी गाडीत आहे, मला जाऊ द्या, मी का इथे अडकून पडलोय असा प्रश्न त्याने पोलिसांना विचारला. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय..दरम्यान, घडलेल्या प्रकारावर पोलिसांनी वेगळाच दावा केला आहे. ट्राफिक पोलिसांनी सांगितलं की, ३० मिनिटं गाड्या थांबवल्याची शक्यता कमी आहे. तर या प्रकरणाची जास्त चर्चा झाल्यानंतर एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे चौकशी सोपवण्यात आली आहे. पोलिसांनी म्हटलं की, एचएएल एअरपोर्टपासून पूर्ण मार्गावरील सीसीटीव्ही फुटेजचा तपास केला जात आहे. बेजबाबदारपणा आढळल्यास कारवाई केली जाईल..व्हिडीओ व्हायरल होताच व्हीआयपी कल्चरवरून उलट सुलट प्रतिक्रिया देण्यात येत आहेत. आयटी क्षेत्रातील ज्येष्ठ उद्योजक आणि तज्ज्ञ टी. व्ही. मोहनदास पै यांनीही या घटनेवर प्रतिक्रिया देत व्हीआयपी संस्कृतीवर टीका केली आहे.