Mysore Dasara History : 100 वर्षांपूर्वी म्हैसूरच्या राजवाड्यात कसा साजरा व्हायचा शाही दसरा? हैदर अली, टिपू सुलतानचा उदय झाला अन्...

दसऱ्याची परंपरा विजयनगर साम्राज्यातून सुरू झाली आणि शाही वैभव दाखवण्यासाठी केली जात होती.वाडियार राजवटीत दसऱ्याला राज्य उत्सव म्हणून पुनरुज्जीवन मिळाले आणि श्रीरंगपट्टण येथे भव्य मिरवणूक भरवली गेली.आजचा दसरा नाड हब्ब म्हणून साजरा होतो, ज्यात सांस्कृतिक कार्यक्रम, मिरवणूक आणि पर्यटकांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात असतो..Mysore Dasara History : दसरा हा भारतातील सर्वात वैभवशाली उत्सव मानला जातो. विशेषतः म्हैसूरच्या राजवाड्यात होणाऱ्या या उत्सवाला ऐतिहासिक (Royal Festival Mysore) परंपरेचा ठसा आहे. पूर्वी राज्यकर्त्यांनी दसरा साजरा केला असला तरी, विजयनगर साम्राज्याच्या राजांनी या सणाला ठोस आणि भव्य स्वरूप दिलं. अनेक परदेशी प्रवासी व व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या लेखनात या उत्सवाचं तपशीलवार वर्णन केलं आहे..विजयनगर साम्राज्यातील दसराविजयनगर साम्राज्याच्या (Vijayanagar) काळात दसऱ्याला विशेष महत्त्व होते. पोर्तुगालचा प्रवासी डोमिंगो पेझ (Domingo Paez) याने कृष्णदेवरायांच्या कारकिर्दीत या उत्सवाला हजेरी लावली होती. त्याच्या वर्णनानुसार, विजयादशमीच्या दिवशी झालेली शाही मिरवणूक इतकी भव्य होती की, त्याला ते दृश्य पाहून भान हरपल्यासारखे झाले. या मिरवणुकीत राजघराण्याचे सामर्थ्य, लष्करी ताकद आणि वैभव प्रदर्शित केले जात असे..वडियर राजवंशाकडून दसऱ्याला नवं रूपविजयनगर साम्राज्याचा ऱ्हास झाल्यानंतर वडियर राजवंशाने दसऱ्याला नवे रूप दिले. राजा वडियर (१५७८-१६१७) यांनी (Raja Wadiyar) दसऱ्याला 'राज्य उत्सव' म्हणून ओळख मिळवून दिली. १६१० मध्ये श्रीरंगपट्टण येथे मोठ्या थाटामाटात उत्सव साजरा करण्यात आला..कांतिराव नरसराज वडियर (Kantirava Narasaraja Wadiyar) यांनी या परंपरेला बळकटी दिली. त्यांच्या दरबारी कवी गोविंद वैद्य यांनी १६४८ मध्ये 'कांतिराव नरसराज विजया' हे नवरात्रावरील सर्वात जुने साहित्य रचले. यात उत्सवापूर्वी शहराचे सौंदर्यीकरण, कलावंत व कारागीरांची कामगिरी, तसेच प्रवासी व सरदारांची गर्दी याचे वर्णन आहे. चिक्कदेवराजा वडियर (Chikkadevaraja Wadiyar) यांच्या काळात दसरामध्ये 'नौबथ', 'निशाण' आणि 'नागरी' यांसारखी सैनिकी प्रतीके पुन्हा अवतरली, जी आजच्या मिरवणुकीतही दिसतात..हैदर अली, टिपू सुलतानचा उदय झाला अन्...१८ व्या शतकात हैदर अली व टिपू सुलतान यांच्या उदयानंतर दसऱ्याला शाही संरक्षण गमवावे लागले. परंपरा मंदावली, मात्र पुन्हा वडियरांच्या पुनर्स्थापनेनंतर उत्सव नव्या दमाने साजरा होऊ लागला..आधुनिक काळातील दसरा१७९९ मध्ये कृष्णराजा वडियर तिसरा यांच्या कारकिर्दीत दसरा पुन्हा केंद्रस्थानी आला.चामराजा वडियर दहावे (१८८१) यांनी उत्सव अधिक भव्य केला. युरोपियन पाहुण्यांसाठी बंगळुरू–म्हैसूर दरम्यान विशेष गाड्यांची सोय केली गेली.कृष्णराजा वडियर चौथा (Krishnaraja Wadiyar IV) यांच्या काळात राजदरबारात खेळाडूंना पुरस्कार दिले जात व कुस्ती हा उत्सवाचा मोठा आकर्षण ठरला.जयचामराजा वडियर (Jayachamaraja Wadiyar) यांच्या काळात दसऱ्याची कीर्ती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचली. हजारो देशी-विदेशी पर्यटक म्हैसूरला आकर्षित होऊ लागले..आजचा 'नाड हब्ब'म्हैसूरचा दसरा आता 'नाड हब्ब' (Nada Habba) म्हणजेच, राज्य उत्सव म्हणून अधिक वैविध्यपूर्ण पद्धतीने साजरा होतो. राजवाड्याची उजळलेली दिव्यांची रोषणाई, मिरवणुका, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुस्ती, कलाविष्कार आणि पर्यटकांची गर्दी हे आजच्या दसऱ्याचे मुख्य आकर्षण आहे. अशा रीतीने १०० वर्षांपूर्वी राजवाड्यात साजरा होणारा दसरा हा फक्त धार्मिक सण न राहता, तो राजघराण्याच्या शक्ती, परंपरा आणि सांस्कृतिक वैभवाचे प्रतीक बनला आहे..FAQsप्र.१: म्हैसूर दसरा कधी सुरू झाला?उत्तर : दसऱ्याची परंपरा विजयनगर साम्राज्यापासून सुरू झाली होती.प्र.२: वाडियार राजवंशाने दसऱ्याला कसे महत्त्व दिले?उत्तर : वाडियारांनी दसऱ्याला राज्य उत्सव म्हणून साजरा करून त्याला भव्य थाट दिला.प्र.३: आजचा म्हैसूर दसरा कसा साजरा होतो?उत्तर : नाड हब्ब म्हणून, सैन्य मिरवणूक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि पर्यटकांच्या सहभागासह साजरा केला जातो.