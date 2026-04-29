Mysore Sandal Record Turnover : 110 वर्षांची परंपरा अन् 2000 कोटींची झेप! 'म्हैसूर सँडल'ने रचला इतिहास; नफ्याचा आकडा वाचून थक्क व्हाल

बंगळूर : ११० वर्षांची परंपरा असलेल्या राज्य सरकारच्या मालकीच्या 'म्हैसूर सँडल' तथा कर्नाटक सोप अँड डिटर्जंट लिमिटेडने (केएसडीएल) २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात (Mysore Sandal record turnover 2025) प्रथमच २,०१६ कोटींची विक्रमी उलाढाल करत ५०७ कोटींचा निव्वळ नफा कमावला आहे. हा संस्थेच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरला असल्याचे अवजड व मध्यम उद्योग मंत्री एम. बी. पाटील यांनी मंगळवारी सांगितले..'म्हैसूर सॅंडल'च्या या यशानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी सांगितले की, २०२२-२३ मध्ये १,३७५ कोटींची उलाढाल असलेली ही संस्था मागील तीन वर्षांत ६४१ कोटींनी वाढून २,०१६ कोटींवर पोहोचली आहे..पूर्वी केवळ ३४ उत्पादने असलेल्या संस्थेने तीन वर्षांत ५७ नवीन उत्पादने बाजारात आणली असून, आता एकूण ९४ उत्पादने उपलब्ध आहेत. या नफ्यातून सरकारला १५७ कोटींचा लाभांश देण्यात येणार असून, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी पाच कोटी दिले जाणार आहेत. यंदा लाभांशात २२ कोटींची वाढ झाली आहे..संस्थेने २०२८ पर्यंत ३,००० कोटी आणि २०३० पर्यंत ५,००० कोटी रुपयांच्या उलाढालीचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी विजापूर येथे ५० एकर जागेत २२९ कोटींच्या गुंतवणुकीत नवीन उत्पादन प्रकल्प उभारला जाणार आहे..दहा वर्षांत दहा हजार एकरांवर चंदन लागवड करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तीन वर्षांत संस्थेने थेट शेतकऱ्यांकडून १७४ टन चंदन खरेदी केले. त्यापोटी ६.०८ कोटींची बिले दिली..संस्थेचे अध्यक्ष सी. एस. अप्पाजी नाडगौड यांनी सांगितले की, साबणाबरोबरच कॉस्मेटिक्स आणि सुगंधी उत्पादनांच्या क्षेत्रातही विस्तार केला जाणार आहे. व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पी. के. एम. प्रशांत म्हणाले, 'कर्मचाऱ्यांसाठी ४.८३ कोटींचा वेतन करार केला आहे.'.