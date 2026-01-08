Digital Arrest Video: नाना पाटेकरांनी चोराकडूनच उकळले ६० हजार रुपये! डिजिटल अरेस्टला चकवा देण्याची अनोखी युक्ती, व्हिडिओ व्हायरल

Nana Patekar Digital Arrest Story: सायबर गुन्हेगार नवनवीन युक्त्या वापरून लोकांची फसवणूक करत असतानाच, उत्तर प्रदेश पोलिसांनी एका अनोख्या कल्पनेतून जनजागृती मोहीम हाती घेतली आहे. प्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या प्रमुख भूमिकेतील एका लघुपटाद्वारे पोलिसांनी 'डिजिटल अरेस्ट' आणि ऑनलाईन फसवणुकीपासून कसे वाचावे, याचे धडे दिले आहेत. या लघुपटाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, यात नाना पाटेकर चक्क सायबर गुन्हेगाराकडूनच ६० हजार रुपये वसूल करताना दाखवण्यात आले आहेत..लघुपटाची रंजक कथा आणि नानांचा 'स्वॅग'या लघुपटात सायबर गुन्हेगारांच्या कार्यपद्धतीचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. कथेनुसार, नाना पाटेकर यांना एका अनोळखी क्रमांकावरून फोन येतो. समोरून गुन्हेगार स्वतःची ओळख 'मुंबई पोलीस' असा करून देतो आणि नानांना सांगतो की, तुमच्या विरुद्ध 'मनी लॉन्ड्रिंग' आणि इतर गंभीर गुन्ह्यांत एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणात अटक टाळण्यासाठी तो १५ लाख रुपयांची मागणी करतो..नाना पाटेकर यांना तत्काळ समजते की हा फोन फसवणुकीचा आहे. मात्र, घाबरण्याऐवजी ते आपल्या खास शैलीत गुन्हेगारालाच आपल्या जाळ्यात ओढतात. ते रडवेल्या स्वरात सांगतात की, 'माझ्याकडे सध्या एवढे पैसे नाहीत, मी पत्नीचे दागिने सराफाकडे गहाण ठेवले आहेत. ते सोडवण्यासाठी ३५ हजार रुपये कमी पडत आहेत. तुम्ही जर मला आधी ते पैसे दिले, तर मी दागिने सोडवून १५ लाख रुपयांची व्यवस्था करू शकेन.'.चोरालाच लागला 'चुना'१५ लाख रुपयांच्या लालसेपोटी सायबर गुन्हेगार कोणतीही शहानिशा न करता नाना पाटेकर यांनी दिलेल्या खात्यावर ३५ हजार रुपये ऑनलाईन ट्रान्सफर करतो. नाना तिथेच थांबत नाहीत, ते पुन्हा फोन करून आणखी २५ हजार रुपयांची मागणी करतात. फसवणुकीच्या नादात असलेला गुन्हेगार ती रक्कमही पाठवून देतो. शेवटी जेव्हा मोबाईलची घंटा वाजते, तेव्हा गुन्हेगाराला जाणीव होते की, इतरांना ठगणाऱ्या चोरालाच नाना पाटेकर यांनी ६० हजार रुपयांचा 'चुना' लावला आहे..वास्तव घटनेवर आधारित प्रेरणादायी लघुपटउत्तर प्रदेशातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी (DGP) राजीव कृष्ण यांनी माहिती दिली की, हा लघुपट केवळ मनोरंजनासाठी नसून तो कानपूरमध्ये घडलेल्या एका वास्तव घटनेवर आधारित आहे. कानपूरमधील एका जागरूक नागरिकाने अशाच प्रकारे आपली सूझबूझ वापरून 'डिजिटल अरेस्ट'च्या नावाखाली होणारी ठगी केवळ हाणून पाडली नव्हती, तर फसवणूक करणाऱ्याकडूनच पैसे वसूल केले होते..प्रदर्शनासाठी मोठी तयारीयूपी पोलीस हा लघुपट सोशल मीडियाच्या सर्व प्लॅटफॉर्मवर (फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स) शेअर करण्यासोबतच राज्यातील सर्व सिनेमागृहांमध्ये चित्रपटाच्या सुरुवातीला प्रदर्शित करण्याची तयारी करत आहेत. या माध्यमातून नागरिकांनी न घाबरता सायबर गुन्हेगारांना कसे तोंड द्यावे, हे शिकवले जाणार आहे..नाना पाटेकर यांच्या दमदार अभिनयामुळे हा लघुपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. "न घाबरता तक्रार करा आणि सायबर ठगांच्या जाळ्यात अडकू नका," हा संदेश यातून प्रभावीपणे पोहोचवला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.