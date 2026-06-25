कोण होती २३ वर्षीय नंदिनी? घरात आढळला मृतदेह, आपच्या तिकिटावर लढलेली निवडणूक

Nandini Bosmiya Case: गुजरातच्या राजकोट इथं आम आदमी पार्टीकडून नगरपालिका निवडणूक लढलेल्या नंदिनी बोसमिया राहत्या घरी मृतावस्थेत आढळल्यानं खळबळ उडाली आहे. २३ वर्षीय नंदिनीच्या कुटुंबियांनी ही हत्या असल्याचा आरोप केला आहे. जेतपूर नवागढ नगरपालिका निवडणुकीत ती आम आदमी पार्टीची उमेदवार होती. राजकोटच्या वावडी परिसरात घरात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत तिचा मृतदेह आढळून आला. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून अधिक तपास केला जात आहे. .नंदिनीच्या कुटुंबियांनी ही आत्महत्या नसून हत्या असल्याचं म्हणत चौकशीची मागणी केलीय. नंदिनीच्या बहिणीने दावा केला की, नंदिनीला सातत्यानं त्रास दिला जात होता. तिच्यासोबत गैरवर्तन झाल्याचाही आरोप कुटुंबाने केला आहे..२ वर्षांच्या चिमुकल्याला २५ वेळा चावा, २० मिनिटं मारहाण, एकाने केल्या उलट्या; प्ले स्कूलमधील संतापजनक प्रकार.राजकोटमध्ये नंदिनी असलम समा नावाच्या तरुणासोबत फ्रेंडशिप अॅग्रीमेंटनुसार राहत होती. नंदिनीच्या कुटुंबियांनी सांगितलं की, अस्लम विवाहित होता. त्याने आमच्या मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवलं. लिव्ह इन मध्ये रहायला भाग पाडलं. त्याच्या कुटुंबियांनी नंदिनीला मारहाण केली आणि छळही केला..नंदिनी बोसामियाच्या कुटुंबियांनी म्हटलं की, आम्ही नंदिनीला खूप समजावलं होतं की अस्लमवर विश्वास ठेवू नको. पण तिने कुटुंबियांसोबत वाद घातला आणि घर सोडलं. त्यानंतर अस्लमसोबत राहत होती. नंदिनीने मृत्यूआधी बाबा, मी आयुष्याची लढाई हरले असं लिहिल्याचंही कुटुंबियांनी सांगितलं..नंदिनी गर्भवती होती आणि तिला अस्लमने पोटावर इतकं मारलं की तिचा गर्भपात झाला. तिची प्रकृती इतकी बिघडली की डॉक्टरांनी तिचं गर्भाशय काढलं असा दावाही नंदिनीच्या बहिणीने केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.