Narayan Rane: सभागृहात इंग्रजीत विचारला प्रश्न, राणेंनी दिलं भलतंच उत्तर! दमानियांचा खोचक टोला; म्हणाल्या, "बॉसचा वरदहस्त..."

नवी दिल्ली : केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांना राज्यसभेत भाजप खासदार कार्तिकेय शर्मा यांनी इंग्रजीत त्यांच्या खात्यासंबंधीचा एक प्रश्न विचारला. पण राणेंना प्रश्न कळला नाही त्यामुळं ते गडबडले आणि त्यांनी भलतच उत्तर दिलं, याचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

हा व्हिडिओ सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी देखील शेअर केला असून त्यांनी काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. (narayan rane question asked in english at rajya sabha gave wrong answer anjali damaniyas target him)