Share Market

Share Market Closing: शेअर बाजारात जोरदार खरेदी, सेन्सेक्स 454 अंकांच्या वाढीसह बंद; कोणते शेअर्स तेजीत?

buying in stock markets, Sensex closes up 454 points; Which stocks are bullish: मंगळवारी शेअर बाजारात जोरदार खरेदीची नोंद झाली. बाजारातील प्रमुख निर्देशांक तेजीसह बंद झाले. सेन्सेक्स 454 अंकांनी वाढून 72,186 वर पोहोचला.