Dussehra Celebrations: नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांचा दसरा उत्सव अचानक रद्द, कारण आलं समोर, जाणून घ्या...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचा दसरा उत्सव रद्द केला आहे. ते दिल्लीतील इंद्रप्रस्थ विस्तारित रामलीला उपस्थित राहणार होते. परंतु मुसळधार पावसामुळे हा कार्यक्रम रद्द करण्यात आला. गृहमंत्री अमित शहा यांचा पितमपुरा येथील केशव रामलीला भेटीचा नियोजित दौराही पावसामुळे रद्द करण्यात आला. दिल्ली-एनसीआरसह देशभरातील अनेक शहरांमध्ये मुसळधार पावसामुळे रावण दहन समारंभ रद्द करावे लागले. .दिल्ली, नोएडा आणि पटनासह देशाच्या इतर भागांमध्ये रावणाचे पुतळे एकतर कोसळले किंवा अर्धे तुकडे झाले. रावणाच्या दर्शनासाठी आलेले अनेक लोक पावसात भिजून घरी परतले. इंद्रप्रस्थ रामलीला मैदानावर दसरा उत्सवात मुसळधार पावसाने धुमाकूळ घातला. पंतप्रधान मोदींच्या आगमनापूर्वीच मुसळधार पाऊस सुरू झाला. ज्यामुळे रावणाचा पुतळा भिजला. लाल किल्ल्यावरील रामलीला कार्यक्रमातही पावसाने पुतळा भिजला. त्यामुळे आयोजकांना तो झाकावा लागला..Pakistan Travel: पाकिस्तानात प्रवास करण्याची परवानगी, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, पण कुणासाठी? जाणून घ्या....लाल किल्ल्यावर श्री धार्मिक लीला समितीच्या कार्यक्रमात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या. त्यांनी बाण मारून रावणाच्या पुतळ्याचे प्रतीकात्मक दहन केले. चांगुलपणाचा विजय झाला की मानवता फुलते आणि भारतीय सैन्याचे ऑपरेशन सिंदूर हे दहशतवादाच्या रावणावर मानवतेच्या विजयाचे प्रतीक आहे, असे त्या म्हणाल्या..Rahul Gandhi : भारतात लोकशाहीसाठी मोठा धोका... राहुल गांधींनी परदेशात व्यक्त केली 'ही' भीती; भाजपचा संताप .राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाले, "जेव्हा दहशतवादाचा राक्षस मानवतेवर हल्ला करतो तेव्हा तिला मारणे आवश्यक होते. हे ऑपरेशन दहशतवादाच्या रावणावर मानवतेच्या विजयाचे प्रतीक आहे. यासाठी, आम्ही भारतमातेचे रक्षण करणाऱ्या योद्ध्यांना सलाम करतो.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.