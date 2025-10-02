देश

Dussehra Celebrations: नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांचा दसरा उत्सव अचानक रद्द, कारण आलं समोर, जाणून घ्या...

Dussehra Celebrations News: नरेंद्र मोदी मोदी आणि अमित शहांचा दसरा उत्सव अचानक रद्द केला आहे. याचे कारणही आता समोर आले आहे. यानंतर आता राजकीय वर्तूळात चर्चांना उधाण आले आहे.
Dussehra Celebrations

Dussehra Celebrations

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचा दसरा उत्सव रद्द केला आहे. ते दिल्लीतील इंद्रप्रस्थ विस्तारित रामलीला उपस्थित राहणार होते. परंतु मुसळधार पावसामुळे हा कार्यक्रम रद्द करण्यात आला. गृहमंत्री अमित शहा यांचा पितमपुरा येथील केशव रामलीला भेटीचा नियोजित दौराही पावसामुळे रद्द करण्यात आला. दिल्ली-एनसीआरसह देशभरातील अनेक शहरांमध्ये मुसळधार पावसामुळे रावण दहन समारंभ रद्द करावे लागले.

Loading content, please wait...
Narendra Modi
PM Narendra Modi
dasara melava
Dussehra
Dasara
Dussehra festival
Amit Shah
Amit Shah statements

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com