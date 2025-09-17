PM Narendra Modi Birthday : राजकारणच नाही तर लेखकही आहेत पंतप्रधान मोदी, त्यांची 'ही' पाच पुस्तकं नक्की वाचाच...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा आज ७५ वा वाढदिवस आहे. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त देशभरात आज विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. प्रभावी वक्तृत्व आणि कणखर राजकीय नेतृत्व यासाठी नरेंद्र मोदी ओळखले जातात. पण पंतप्रधान मोदी हे केवळ एक राजकीय नेते किंवा वक्ते नाहीत, तर ते एक संवेदनशील लेखक आणि कवी देखील आहेत. त्यांची अनेक पुस्तकं प्रकाशित झाली आहेत. या पुस्तकांमध्ये सामाजिक, पर्यावरण आणि शैक्षणिक मुद्द्यांवर लेखन करण्यात आलं आहे. त्यांच्या या पुस्तकांविषयी जाणून घेऊया. .एग्झाम वॉरियर्स :पंतप्रधान मोदी यांनी लिहिलेलं एग्झाम वॉरियर्स हे पुस्तक विद्यार्थ्यांसाठी आहे. पेंग्विन इंडियाहे पुस्कत प्रकाशित केलं आहे. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेच्या काळात तणावाचा सामना कसा करावा, याबाबत या पुस्तकात मार्गदर्शन करण्यात आलं आहे.कन्व्हिनिएंट अॅक्शन :पंतप्रधान मोदी यांनी या पुस्तकात पर्यावरण आणि हवामान बदलाच्या मुद्द्यावर लेखन केलं आहे. यात त्यांनी ग्लोबल वॉर्मिंग आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी सामूहिक प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचं महत्त्व अधोरेखित केले आहे. यात ग्लोबल वॉर्मिगलावर मात करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करावा, याचाही समावेश करण्यात आलं आहे..PM Narendra Modi: पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा, दिली अनोखी भेट.ए जर्नी: पोयम्स बाय नरेंद्र मोदीपंतप्रधान मोदी हे कवी देखील आहेत. त्यांचा काव्यसंग्रह प्रकाशित झाला आहे. ए जर्नी: पोयम्स बाय नरेंद्र मोदी असं या काव्यसंग्रहाचं नाव आहे. हा काव्य संग्रह त्यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना लिहिलं होता. या काव्यसंग्रहात एकूण ६७ कवितांचा समावेश आहे. रूपा पब्लिकेशनने हे पुस्तक प्रकाशित केलं आहे..सोशल हार्मोनी :सोशल हार्मोनी या पुस्तकात मोदी यांनी सामान्य माणसाच्या सुख-समृद्धी आणि विकासाच्या प्रवासावर लक्ष केंद्रित केले आहे. सामाजिक समरसता आणि विकास यावर आधारित हे पुस्तक सामाजिक एकतेचा संदेश देते. प्रभात प्रकाशनाने हे पुस्तक प्रकाशित केलं आहे..PM Narendra Modi lifestyle: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दिनक्रम कसा असतो? जाणून घ्या त्यांच्या लाइफस्टाइलविषयी!.ज्योति पुंजज्योति पुंज या पुस्तकात पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्रसेवा आणि परोपकारासाठी आयुष्य समर्पित केलेल्या व्यक्तींच्या जीवनावर प्रकाश टाकला आहे. राष्ट्र सर्वोपरि मानणाऱ्या व्यक्तींच्या प्रेरणादायी कहाण्या यात सांगितल्या आहेत. पंतप्रधान मोदी यांचे हे साहित्य त्यांच्या बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाची झलक दाखवते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.