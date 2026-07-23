देश

PM Narendra Modi On Paper Leak : पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा! पेपरफुटीच्या प्रकरणांची फास्ट ट्रॅक कोर्टात होणार सुनावणी

Fast-Track Courts : संबंधित विभागांना तातडीने आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले.पेपरफुटी रोखण्यासाठी आणि न्याय प्रक्रियेला गती देण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
PM Narendra Modi

PM Narendra Modi

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रश्नपत्रिका फुटीच्या (पेपर लीक) घटनांबाबत एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितले की, यात सहभागी असलेल्यांना त्वरित आणि कठोर शिक्षा मिळवून देण्यासाठी 'फास्ट-ट्रॅक' न्यायालये स्थापन केली जातील. तसेच, त्यांनी संबंधित विभागांना यासंदर्भात आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशातील तरुणांचे कल्याण आणि त्यांचे भविष्य हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.

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