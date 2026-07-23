PM Narendra Modi On Paper Leak : पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा! पेपरफुटीच्या प्रकरणांची फास्ट ट्रॅक कोर्टात होणार सुनावणी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रश्नपत्रिका फुटीच्या (पेपर लीक) घटनांबाबत एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितले की, यात सहभागी असलेल्यांना त्वरित आणि कठोर शिक्षा मिळवून देण्यासाठी 'फास्ट-ट्रॅक' न्यायालये स्थापन केली जातील. तसेच, त्यांनी संबंधित विभागांना यासंदर्भात आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशातील तरुणांचे कल्याण आणि त्यांचे भविष्य हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. .याबाबत त्यांनी एक्सवर एक पोस्ट लिहिली आहे. यात त्यांनी म्हटले आहे की,तरुणांचे हित आणि त्यांचे भविष्य यापेक्षा महत्त्वाचे दुसरे काहीही नाही! परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या (पेपर लीक) प्रकारांत सहभागी असलेल्यांना त्वरित आणि कठोर शिक्षा मिळावी, यासाठी आम्ही 'फास्ट-ट्रॅक' न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचे निर्देश संबंधित अधिकारी व यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी आम्ही उचललेल्या पावलांची ही मालिका अशीच सुरू राहील. जे कोणी आपल्या तरुणांच्या भविष्याशी खेळण्याचा किंवा त्याला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतील, त्यांना सोडले जाणार नाही..Rahul Gandhi : १५२ पेपर लीक, साडेसात कोटी विद्यार्थ्यांना मनस्ताप तरी एकही दोषी नाही, तरुणांनाच शिक्षा; राहुल गांधींचा PM मोदींवर घणाघात.पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, त्यांनी यासंदर्भात संबंधित अधिकारी आणि विभागांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या असून, हा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या उपाययोजनांचाच हा एक भाग असल्याचे सांगत, पंतप्रधानांनी नमूद केले की, विद्यार्थ्यांचे हित जपण्याच्या सरकारच्या निरंतर प्रयत्नांचाच हा एक विस्तार आहे..पेपर फुटीच्या घटना ही तरुणांसाठी सतत चिंतेची बाब राहिली आहे, अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांची ही सोशल मीडियावरील पोस्ट विद्यार्थी आणि परीक्षार्थींसाठी एक दिलासादायक बातमी मानली जात आहे. 'फास्ट-ट्रॅक' न्यायालयांच्या स्थापनेमुळे अशा प्रकरणांमध्ये जलदगतीने निकाल लागण्यास मदत होईल आणि दोषींना कठोर शिक्षा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.