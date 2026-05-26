12 Years of PM Modi नरेंद्र मोदींनी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली तेव्हा पेट्रोल-डिझेलचे दर किती होते?

मी नरेंद्र दामोदरदास मोदी... नरेंद्र मोदी यांनी देशाचे पंतप्रधान म्हणून पहिल्यांदा शपथ घेतली त्याला आज २६ मे २०२६ रोजी १२ वर्षे पूर्ण होत आहेत. देशात पेट्रोल-डिझेलच्या वाढलेल्या किंमती, रुपयाची घसरण, भ्रष्टाचार, घोटाळे यावरून तत्कालीन युपीए सरकारवर टीकेची झोड उठवत भाजपने सत्ता मिळवली. नरेंद्र मोदींनी अच्छे दिनचं स्वप्न देशाला दाखवलं. त्यानंतर सलग तिसऱ्यांदा ते देशाचे पंतप्रधान बनले. तिसऱ्या कार्यकाळातील दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. दरम्यान, मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून भारतासह जगात ऊर्जा संकट निर्माण झालंय. Narendra Modi government completes 12 years compare petrol diesel prices from 2014 to now.भारतात इंधन तेलाच्या दराचा भडका उडाला असून महागाई वाढलीय. आता यावरून विरोधक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजप आणि एनडीए सरकारवर टीका करत आहेत. पंतप्रधान पदाची नरेंद्र मोदी यांनी शपथ घेतली तेव्हा देशात पेट्रोलचे दर सरासरी ७१ रुपये प्रती लीटर आणि डिझेल ५५ रुपये प्रती लीटर इतकं होतं. तर कच्च्या तेलाचे दर ९९ डॉलर प्रती बॅरल होते. तेव्हाही रुपयाची घसरण झाली होती डॉलरचे मूल्य ५९ रुपयांच्या आसपास होते..भारताची ३७ जहाजं होर्मुझमध्ये अडकून, देशात कच्च्या तेलाचा साठा किती? खतांचे काय? पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितली आकडेवारी.गेल्या १२ वर्षात कच्च्या तेलाच्या किंमती २०१६ आणि २०२० या वर्षात कमी झाल्या. तेव्हा पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीतही घसरण झाली होती. मात्र या दोन वर्षांव्यतिरिक्त इतर वर्षात इंधन तेलाच्या दरात वाढच झाल्याचं दिसून आलंय. २०१६ मध्ये पेट्रोलचे दर ६३ रुपये तर डिझेल ४६ रुपयांपर्यंत कमी झालं होतं. कच्च्या तेलाच्या किंमत जवळपास अर्ध्या झाल्या होत्या..२०१४ ते २०२६ या कालावधीत कच्च्या तेलाची किंमत ९९ डॉलर ते १०३ डॉलर या दरम्यान होती. मात्र रुपयाचे मूल्य मोठ्या प्रमाणावर घसरले आहे. २०१४मध्ये रुपयाचे मूल्य प्रती डॉलर ५९ रुपये इतकं होतं. ते आता ९५ ते ९६ रुपयांपर्यंत खाली घसरलं आहे. यामुळे भारतात आयात महागली आहे. २०१६मद्ये कच्चे तेल ४५ डॉलर प्रती बॅरल इतकं खाली घसरलं होतं. तर २०२०मध्येही कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घसरण झाली होती. पण पेट्रोलवर कर वाढवल्यानं त्यात किंमत कमी झाली नाही..२०२२ मध्ये कच्च्या तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली. त्याशिवाय लागू केले कर, कच्च्या तेलावर प्रक्रियेचा खर्च आणि रुपयाचे अवमूल्यन यामुळे इंधन तेलाचे दर जवळपास शतकाच्या उंबरठ्यावर होते. गेल्या चार वर्षात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत चढ उतार झाले तरी इंधन तेलाच्या किंमतीत बदल केला गेला नव्हता..इराण अमेरिका युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून वाहतूक ठप्प झालीय. परिणामी कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झालाय. कच्च्या तेलाची किंमत २०१४ला १०० डॉलर होती आणि आताही ती १०० डॉलरच्या आसपास आहे. मात्र रुपयाचे अवमूल्यन, कर, कंपन्यांचा नफा यामुळे पेट्रोल डिझेलच्या किंमती २०१४च्या तुलनेत जास्त आहेत.