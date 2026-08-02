Nasha Mukt Yuva For Viksit Bharat : ड्रग्सविरोधात देशव्यापी अभियान; पंतप्रधानांचे तरुणांना आवाहन, म्हणाले- व्यसन स्वप्न उद्ध्वस्त करते

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी 'नशामुक्त युवा - विकसित भारत संकल्प अभियान' या कार्यक्रमात तरुणांना मार्गदर्शन केले. देशभरातील २८,००० हून अधिक ठिकाणी आयोजित या कार्यक्रमात १ कोटींहून अधिक तरुण सहभागी होणार आहेत. या शुभारंभ कार्यक्रमात अनेक मुख्यमंत्री आणि राज्यपालही सहभागी होत आहेत..हा कार्यक्रम १२५ हून अधिक आध्यात्मिक संस्था, शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक संस्था आणि औद्योगिक संघटनांच्या सहकार्याने आयोजित केला जात आहे. यात ब्रह्मकुमारी, इस्कॉन (ISKCON), चिन्मय मिशन आणि ऑरोविले (Auroville) येथील वरिष्ठ प्रतिनिधीही सहभागी होणार आहेत..कार्यक्रमाचा शुभारंभ करताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, अंमली पदार्थांच्या सेवनासारख्या जीवघेण्या सवयींपासून दूर राहणे हा या मोहिमेचा मुख्य संकल्प आहे. ते म्हणाले, "आपल्या तरुणांनी नशा आणि अंमली पदार्थांचे धोके समजून घ्यावेत, त्याबाबत पूर्णपणे जागरूक राहावे आणि त्यापासून दूर राहावे, असा संकल्प आपण केला पाहिजे. याच संकल्पासह आता राष्ट्रीय व्यसनमुक्ती मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.".Anna Hazare Praises Tukaram Mundhe : "अशा डॅशिंग अधिकाऱ्यांची देशाला गरज"; तुकाराम मुंढेंच्या 'त्या' धडक मोहिमेवर अण्णा हजारे खूश, केलं तोंडभरुन कौतुक.या मोहिमेचा प्रायोगिक प्रकल्प (पायलट प्रोजेक्ट) गेल्या वर्षी काशीमध्ये सुरू झाला होता, याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले, "काशीमध्ये हा प्रायोगिक प्रकल्प सुरू झाल्यामुळे, यात केवळ वैज्ञानिक दृष्टिकोनच नाही तर आध्यात्मिक ऊर्जाही सामावलेली आहे. यात अशा सांस्कृतिक मूल्यांचा वारसा आहे ज्यांनी शतकानुशतके अंमली पदार्थांच्या सेवनाचा त्याग केला आहे. म्हणूनच, नागरिकांच्या कल्याणासाठी आज देशभरातील १२५ हून अधिक आध्यात्मिक संस्था आमच्यासोबत जोडल्या जात आहेत. सामाजिक संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांनी या कार्यासाठी आपली कटिबद्धता दर्शविली आहे आणि 'काशी जाहीरनाम्या'द्वारे एकत्रितपणे एक कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.".त्यांनी पुढे सांगितले, "काशीतून उगम पावलेली ही उदात्त संकल्पना आता एका राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या रूपात विकसित झाली आहे. तरुणांच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने आज देशभरात 'नशामुक्त युवा मोहीम' सुरू होत आहे. काही वेळापूर्वीच लाखो तरुणांनी अंमली पदार्थांच्या सेवनाविरुद्ध शपथ घेतली. हा संकल्प पुढील १०० आठवडे कायम राहील. दर रविवारी कला, संस्कृती, अध्यात्म आणि सेवा यांशी संबंधित उपक्रमांद्वारे नवीन लोकांपर्यंत व्यसनमुक्तीचा संदेश पोहोचवला जाईल. आगामी १०० रविवार हे नशामुक्त भारताच्या दिशेने टाकलेली १०० भक्कम पावले ठरतील." व्यसनमुक्तीबाबत तरुणांमध्ये जागरूकता निर्माण करताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, अमली पदार्थांचे सेवन आईची स्वप्ने उद्ध्वस्त करते आणि बहिणीला तिच्या भावापासून दूर करते. त्यांनी तरुणांना अमली पदार्थांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.