देश

Nasha Mukt Yuva For Viksit Bharat : ड्रग्सविरोधात देशव्यापी अभियान; पंतप्रधानांचे तरुणांना आवाहन, म्हणाले- व्यसन स्वप्न उद्ध्वस्त करते

Drug-Free India : काशी येथे सुरू झालेल्या पायलट प्रोजेक्टवर आधारित हा उपक्रम आता राष्ट्रीय मोहिमेत रूपांतरित झाला आहे. पुढील १०० आठवड्यांमध्ये दर रविवारी विविध उपक्रमांद्वारे व्यसनमुक्त भारताचा संदेश दिला जाणार आहे.
PM Narendra Modi launches Nasha Mukt Yuva campaign

PM Narendra Modi launches Nasha Mukt Yuva campaign

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी 'नशामुक्त युवा - विकसित भारत संकल्प अभियान' या कार्यक्रमात तरुणांना मार्गदर्शन केले. देशभरातील २८,००० हून अधिक ठिकाणी आयोजित या कार्यक्रमात १ कोटींहून अधिक तरुण सहभागी होणार आहेत. या शुभारंभ कार्यक्रमात अनेक मुख्यमंत्री आणि राज्यपालही सहभागी होत आहेत.

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