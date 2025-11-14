मोदींची ‘गमछा सिग्नेचर स्टाईल’ परत एकदा चर्चेत! बिहार निकालानंतर अनोखा अंदाज व्हायरल, ‘गमछा वेव्ह’चा व्हिडीओ इंटरनेटवर ट्रेंडिंग

बिहार विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या प्रचंड विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाजप मुख्यालयात पोहोचले. त्यांच्यासोबत गृहमंत्री अमित शहा, भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह होते. पोहोचताच पंतप्रधान मोदींनी बिहारी शैलीत गमछा हाताने हलवला. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. याआधी प्रचारासाठी त्यांनी गमछा हाताने हलवला होता..बिहार निवडणुकीतील ऐतिहासिक विजयाचा आनंद साजरा करताना भाजप कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भव्य स्वागत केले आणि कृतज्ञता व्यक्त केली. पंतप्रधान मोदींनी बिहारी शैलीत गमछा हलवत बिहारच्या लोकांना एनडीएच्या विजयाचा संदेश दिला. त्यानंतर ते व्यासपीठावर आले आणि भाजप कार्यकर्त्यांना संबोधित केले..Bihar Election Results: बिहारच्या विजयाचा MY फॉर्म्युला नेमका काय? मोदींनी सांगितलं विजयाचं गणित.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात छठी मैय्या या जयघोषाने केली. ते म्हणाले, "जय छठी मैय्या. या जबरदस्त विजयाने या अढळ श्रद्धेने, बिहारच्या लोकांनी जगाला पूर्णपणे चकित केले आहे. आज बिहारमधील प्रत्येक घरात मखाना खीर बनवणे ही एक खात्रीची गोष्ट आहे. आम्ही, एनडीए, जनतेचे सेवक आहोत. आम्ही आमच्या कठोर परिश्रमाने लोकांना खूश करत राहतो आणि आम्ही त्यांची मनेही जिंकली आहेत. म्हणूनच बिहारने पुन्हा एकदा 'पुन्हा एकदा, एनडीए सरकार' अशी घोषणा केली आहे.".आपल्या भाषणादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी राजद आणि काँग्रेस पक्षावरही निशाणा साधला. ते म्हणाले, "जेव्हा जेव्हा मी बिहारमधील जंगलराज आणि 'कट्टा' सरकारबद्दल बोललो तेव्हा राजदने कधीही आक्षेप घेतला नाही, परंतु यामुळे काँग्रेस पक्षाला खूप दुखावले. मी आज पुन्हा सांगतो की 'कट्टा' सरकार बिहारमध्ये कधीही परत येणार नाही. अजिबात नाही.".Vinod Tawde: एनडीएच्या विजयामागे चाणक्य कोण? महाराष्ट्रातून गेलेला नेता बिहारचा ‘किंगमेकर’ ठरला; शाह-नड्डांचा विश्वास सार्थ ठरवला!.पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "या निवडणुकीत बिहारच्या लोकांनी विकसित बिहारसाठी मतदान केले आहे. बिहारच्या लोकांनी समृद्ध बिहारसाठी मतदान केले आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान मी बिहारच्या लोकांना विक्रमी संख्येने मतदान करण्याचे आवाहन केले आणि बिहारच्या लोकांनी सर्व विक्रम मोडले. मी बिहारच्या लोकांना एनडीएला प्रचंड विजय मिळवून देण्याचे आवाहन केले आणि बिहारच्या लोकांनी माझी विनंती मान्य केली.".Bihar Election Result 2025 Live Updates : वैशाली जिल्ह्यातील कोणत्या जागेवर कोणी विजय मिळवला?, निकालाचे प्रत्येक अपडेट वाचा एका क्लिकवर... .यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाचे कौतुकही केले. ते म्हणाले, "या निवडणुकीमुळे लोकांचा निवडणूक आयोगावरील विश्वास आणखी दृढ झाला आहे. हा तोच बिहार आहे जिथे माओवादी होते. जिथे नक्षलग्रस्त भागात दुपारी ३ वाजता मतदान बंद केले जात होते कारण तेथे निवडणुका घेणे कठीण होते. पण यावेळी तिथेही लोकांनी मोठ्या उत्साहाने मतदान केले.".ते म्हणाले, "बिहारमध्ये जंगलराज असताना काय घडायचे हे तुम्हाला माहिती आहे. मतपेट्या उघडपणे लुटल्या जात होत्या. आज त्याच बिहारमध्ये विक्रमी मतदान होत आहे. ते शांततेत, प्रचंड प्रमाणात मतदान करत आहे. पुनर्मतदानाचे आकडे देखील या मतदानाची साक्ष देतात. पूर्वी, बिहारमध्ये एकही निवडणूक पुनर्मतदानाशिवाय झाली नाही. २००५ पूर्वी, शेकडो ठिकाणी पुनर्मतदान झाले होते; १९९५ च्या निवडणुकीत, जवळजवळ १,५०० बूथवर पुनर्मतदान झाले होते. यावेळी, दोन टप्प्यांच्या निवडणुकीत, कुठेही पुनर्मतदानाची आवश्यकता नव्हती. यासाठी, निवडणूक आयोगाचे, प्रत्येक निवडणूक कर्मचाऱ्यांचे आणि मतदारांचे अभिनंदन करण्याची वेळ आली आहे. मी अभिमानाने सांगू इच्छितो की देशाला तुमच्या सर्वांचा अभिमान आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.