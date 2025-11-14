देश

मोदींची ‘गमछा सिग्नेचर स्टाईल’ परत एकदा चर्चेत! बिहार निकालानंतर अनोखा अंदाज व्हायरल, ‘गमछा वेव्ह’चा व्हिडीओ इंटरनेटवर ट्रेंडिंग

Narendra Modi Gamcha Style Video News: बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएच्या दणदणीत विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना भेटण्यासाठी पक्षाच्या मुख्यालयात पोहोचले.
बिहार विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या प्रचंड विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाजप मुख्यालयात पोहोचले. त्यांच्यासोबत गृहमंत्री अमित शहा, भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह होते. पोहोचताच पंतप्रधान मोदींनी बिहारी शैलीत गमछा हाताने हलवला. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. याआधी प्रचारासाठी त्यांनी गमछा हाताने हलवला होता.

